Родные города.

9 шагов: как получить грант и изменить мир

10 января 2018 / Партнерский материал / Фото: Мария Аникина

Томской области повезло попасть в число регионов, в которых действует большая программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Одна из частей программы — ежегодный грантовый конкурс — помогает людям менять мир в лучшую сторону.

За четыре года в Томске, Каргасокском и Парабельском районах реализованы более 40 проектов общественных организаций и инициативных групп, направленных на развитие региона.

О том, как получить поддержку одной из крупнейших российских компаний для реализации своих проектов, — в материале «Томского Обзора».

Шаг 1. Желание помочь

Основные цели грантового конкурса «Газпром нефти» — это выявление и поддержка лучших социальных проектов разного рода некоммерческих организаций, а с 2017 года еще и инициативных групп. Так компания помогает в развитии спорта, культуры и городской среды и на деле показывает, что инновационные механизмы решения социальных вопросов есть и могут работать в условиях нашей страны.

С помощью конкурса простые люди — учителя, спортсмены, обычные горожане — делают что-то полезное на общее благо, собственным примером показывая, что свой вклад в развитие двора, района или даже региона в целом может сделать каждый. Нужно лишь желание и готовность приложить усилия — посвятить проекту часть своего личного времени и обзавестись соратниками.

До 2017 года реализовать проекты в рамках грантового конкурса можно было только в рядах членов общественной организации (например, благотворительной или некоммерческой), от лица вуза, школы, социального учреждения и зарегистрированного органа местного самоуправления. В этом же году появилась возможность претендовать на получение грантовой поддержки в составе группы единомышленников (минимум три человека).

По правилам конкурса, в нем не могут участвовать политические или религиозные организации и партии (или их партнеры), коммерческие структуры, профсоюзные организации или органы исполнительной власти. Конкурс подчеркнуто находится вне политики и религии.

Также на победу и даже рассмотрение не смогут рассчитывать организации, выигравшие в предыдущих конкурсах, но по каким-то обстоятельствам не закончившие свои проекты и не отчитавшиеся перед грантодателем.

Шаг 2. Понять, какие проекты ждут в родных городах

Все проекты, подаваемые на конкурс для улучшения жизни в населенных пунктах, где он реализуется, условно можно разделить на четыре основных направления.

Первое, и, пожалуй, самое актуальное — «Города для людей». Проекты этого направления улучшают условия жизни в городах и селах как для всех жителей в целом, так и для отдельных групп и сообществ. Под этим может, например, подразумеваться создание безопасной среды для детей, развитие толерантности в обществе или организация доступной среды для инвалидов.

Победитель грантового конкурса 2015 года — клуб «Огонек» Дома детского творчества «У Белого озера» г. Томска с проектом «Город Со-творчества. Мультипликационный фестиваль-лаборатория для детей с разным уровнем здоровья»

Реализация подобных проектов должна предполагать вовлечение тех жителей, для которых проект, собственно, и осуществляется. То есть, если что-то делается для детей или людей с ограниченными возможностями здоровья — их необходимо занять в проекте на этапе реализации (а может, и ранее).

Рассчитывать на поддержку могут и образовательные проекты. Под них выделено направление «Новые горизонты». Но они не обязательно должны иметь прямое отношение к образованию, проекты могут касаться просветительской или воспитательной работы.

Спортивным проектам отведено направление «Месторождения побед». Здесь ждут заявки от тех, кто стремится поддержать детский и массовый спорт. Их проекты предусматривают открытие секций, клубов и всевозможное пропагандирование ЗОЖ.

Еще одно направление, последнее по списку, но не по значению, включает проекты, поддерживающие и сохраняющие национальные традиции или вдохнувшие новую жизнь в культурные учреждения. Все это «Культурный код». Проекты могут предполагать развитие новых направлений деятельности культурных учреждений, поддержку кружков и самодеятельных клубов, новых подходов и практик в организации музейного дела и подобные им инициативы.

В свою очередь, на поддержку не могут рассчитывать коммерческие проекты, подразумевающие оказание прямой гуманитарной или социальной помощи (вроде «купить корм приюту»). Покрыть текущие расходы и долги организации на деньги гранта также не получится. И потратить их на мероприятия для представителей органов власти тоже не выйдет, как и на научные исследования, международные конференции или билеты на международные поездки.

А вот какие инициативы чаще всего выбирают заявители?

— К нам идут с разными идеями. В последние годы появилась мода на робототехнику, до этого была на создание мультфильмов. Но это сиюминутные веяния, которые к основной деятельности организаций и проектам не всегда имеют отношение. Если говорить в целом, я бы не стал выделять какие-то отдельные проблемы, для решения которых чаще всего обращаются за помощью. Тематика конкурса широка, и любая инициатива может быть поддержана, — отмечает грантменеджер грантового конкурса программы «Родные города» в Томской области Святослав Филонов.

Святослав Филонов, грантменеджер конкурса «Родные города» в Томской области

По мнению Святослава Филонова, нельзя выделить «выигрышные» проекты или темы, которые чаще получают поддержку — жюри старается соблюдать баланс:

— У нас есть потрясающие проекты, связанные с фондами, работающими с детьми с инвалидностью и онкозаболеваниями. Практически все, что выходит из-под пера фонда имени Алены Петровой, — проекты, которые находятся высоко в финальном рейтинге. Но мы стараемся, чтобы было тематическое разнообразие. Для нас важно каждое направление, в каждой теме можно реализовать хороший проект, — объясняет грантменеджер.

Шаг 3. Проанализировать: кому удалось пройти отбор

В Томской области и Тарском районе Омской области, где грантовый конкурс также проводит «Газпромнефть-Восток», в 2017 году были выбраны 19 победителей, среди которых 6 проектов представлены именно жителями — инициативными группами.

Чтобы не повториться с идеей, а может, и предложить дальнейшее развитие уже действующего проекта, предлагаем ознакомиться с несколькими реализованными в минувшем году инициативами.

Благодаря силам учителей Заозерной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 16 города Томска на пришкольной территории развернулся музей под открытым небом «Томск купеческий. История Заозерья». Площадка объединила учеников, педагогов и даже воспитанников ближайших детских домов и их родителей. Здесь работали мастер-классы и благотворительная ярмарка, проводились народные игры, викторины, выступали творческие коллективы. Для педагогов были организованы семинары по теме «Интерактивная музейная педагогика», издано методическое пособие и создан видеофильм.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет совместно с единомышленниками организовал серию дистанционных практических работ по химии, физике, конструированию и математике для учащихся 5–11 классов. Выездные выставки и лаборатории были проведены для 300 школьников Парабели и Каргаска. По итогам занятий преподаватели выбрали 80 человек для дальнейшего обучения на онлайн-курсах. Предполагается, что образовательная программа поможет выработать у школьников позитивное отношение к учебному процессу, сформировать творческий подход к решению поставленных задач, а в долгосрочной перспективе — подготовить учащихся к самостоятельному выбору профильного обучения, специализации вузовского образования.

Анастасия Дмитриева Директор Музея занимательных наук «Склад ума» Как-то мы приехали в Каргасок, агитировать школьников поступать в технический вуз, а там из 11 классов физику не сдавал никто. Мы поняли, что просто «ездить в агитацию» нет смысла, надо помогать учить этих детей. Так появилась идея создания образовательного проекта. В результате в 2017 году у нас велось обучение детей по четырем предметам. На первом этапе мы создали уроки, на втором — сняли ролики и загрузили занятия в интернет, на третьем — провели занятия с детьми. Дальше мы мечтаем сделать такое обучение постоянным и занимать ребят экспериментальными задачами по техническим предметам.

Проект «Все работы хороши, выбирай на вкус!» направлен на помощь воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, определиться с выбором профессии. Ребят обучали практическим навыкам по перспективным профессиональным видам деятельности. Им рассказали о фотоделе, мобильных приложениях для фото- и видеомонтажа, парикмахерском деле и рукоделии.

Проект «Все работы хороши, выбирай на вкус!»

В направлении «Месторождение побед» грант выиграл проект адаптационного спортивно-трудового лагеря «Пристань». Палаточный лагерь в труднодоступной местности разбила Томская региональная общественная благотворительная организация помощи детям-сиротам, приемным и кризисным семьям «Добро». Смену посетили 35 подростков. Совместно с волонтерами-студентами ребята работали над формированием привычек здорового образа жизни, занимались спортом и заботились о своем быте.

В лагере «Пристань»

Еще 40 томских школьников стали участниками детско-юношеской экспедиции по следам исследователей южной Сибири. Томская федерация альпинизма проложила новые маршруты для безопасного передвижения по горному рельефу в долине Актру и провела экспедицию. Это лишь первые результаты проекта «По следам Томской губернии». Планируется, что в дальнейшем работа федерации альпинизма позволит расширить маршрутную карту горно-ледникового бассейна р. Актру в целях увеличения научно-образовательной деятельности Томского государственного университета, подготовки молодых томских ученых, а также спасателей, альпинистов и скалолазов. Будут подготовлены новые маршруты для передвижения в пределах горно-ледникового бассейна Актру, оборудованы скальные лаборатории и участки с трассами виа феррата.

Другой проект-победитель нацелен на выращивание чемпионов на томской земле. Руководство Федерации гиревого спорта Томской области считает важным создать в регионе целую систему клубов по гиревому спорту на базе общеобразовательных школ. Эта идея предполагает бесплатные занятия в клубах и проведение большого фестиваля силовых видов спорта.

В клубе гиревого спорта

Георгий Караев Заместитель председателя Федерации гиревого спорта Томской области Наш проект — клубы гиревого спорта в школах. Пилот — школа № 54, которая находится на Черемошниках, у нее большой территориальный охват и мало бесплатных спортивных услуг для детей. Поэтому мы и решили создать на ее базе клуб гиревого спорта. Инвентаря не было. Сначала мы ходили по частным структурам — торговые сети, охранные предприятия, пищевики, крупная сеть спортивных магазинов — с письмами от федерации с просьбой профинансировать приобретение инвентаря. Все по разным причинам отказывали. А потом мы узнали про грантовый конкурс программы «Родные города» и решили, что можно попробовать. Изначально все задумывалось нами так: в каждой школе можно развивать гиревой спорт, если у преподавателя есть навыки и необходимый инвентарь. Это демократичная дисциплина, и мы хотим, чтобы она прижилась в большем количестве школ. Затем можно устраивать турниры между членами разных клубов. Предполагалось, что первый клуб в школе № 54 станет как раз лекалом для других. Секция в школе № 54 сейчас действует, там три раза в неделю проходят тренировки. Само руководство школы идет навстречу, заинтересовано, чтобы на базе их школы были такие услуги, бесплатные для детей. А на базе 27-й школы, например, давно есть секция гиревого спорта, но и там нет подходящего инвентаря, и мы также планируем укомплектовать ее полностью. В планах дальнейшее развитие клуба в этой школе, рассматриваются варианты организации клубов в школах Каштака, Степановки, а дальше — по области.

Интересный проект предложил томский театр «Скоморох» — «Бабушкины сказки». Была создана творческая группа из пожилых людей, которые после мастер-классов и тренингов устроили благотворительные показы спектаклей в детских домах и социальных реабилитационных центрах Томского района. В результате был создан театральный клуб с участниками проекта, в рамках которого продолжаются занятия по актерскому мастерству.

Премьера спектакля «Бабушкины баюшки», созданного в рамках проекта «Бабушкины сказки»

Васюганский проект «Из бабушкиного сундука» учит детей и подростков шить уникальные народные костюмы, создавать вышивки и разного рода украшения. Сам проект предполагал создание десяти костюмов с украшениями и головными уборами, которые продемонстрировали на поселковом празднике. Инициатива переросла в кружок, к участию в котором присоединились и взрослые.

Проект «Из бабушкиного сундука»

Благодаря грантовой поддержке в минувшем году в Томске появилась творческая студия для людей с нарушениями слуха — «СлышиМЫ». Здесь проводят мастер-классы по актерскому мастерству, мим-искусству, клоунаде, жестовой песне и много-много чему еще.

Проект «СлышиМЫ»

А создатели проекта «Солнечный городок» в поселке Кирзавод Парабельского района решили улучшить окружающее их пространство, построив детскую площадку в своем районе. При этом сами жители взяли на себя уборку и подготовку территории к строительству. На грантовые средства поставили качели, балансиры и малые архитектурные формы.

Открытие «Солнечного городка» в Парабельском районе

Шаг 4. Провести работу над ошибками «до», а не «после»

При составлении проектов участники зачастую делают одни и те же ошибки. И лучше ознакомиться со списком заранее, чтобы избежать их в дальнейшем.

Так, зачастую в самой концепции проекта отсутствуют логические связки, результаты и действия не согласуются друг с другом. Некоторые недоработанные проекты выглядят как набор мероприятий без общей цели, что в конечном итоге не дает оценить изменения ситуации. Кто-то не предлагает проектную идею, описывая регулярную деятельность организации и формулируя ее результаты так, что они теряют всякую ценность.

Еще одна распространенная ошибка — отсутствие погружения в контекст. Проект без предыстории и дальнейшего продолжения вряд ли может рассчитывать на поддержку. То же можно сказать, если планируемый результат носит промежуточный характер. В некоторых работах предполагаемая деятельность не соответствует потребностям целевой аудитории, или же выбранный метод не ведет к достижению целей. Например, компьютерные курсы вряд ли помогут малолетним правонарушителям.

Много ошибок и в части составления бюджета, именно поэтому организаторы подготовили целый ряд вебинаров для консультации будущих конкурсантов и настоятельно рекомендуют принять в них участие. Так, бюджеты часто не соответствуют содержательной части проекта или недостаточно обоснованны или до́роги при пересчете на одного благополучателя, особенно когда известны более экономичные альтернативы.

Еще необходимо обязательно подтверждать наличие ключевых ресурсов, например, помещений. Не стоит браться за сферу, в которой у организации совершенно нет опыта. С другой стороны, проект, который не выходит за рамки организации, — где нет коммуникации, социального эффекта и новых социальных связей — также вряд ли получит поддержку.

При этом главная причина «непрохождения» проектов — высокая конкуренция.

— Мы получаем 80 заявок на конкурс, а выбираем всего 10. Остальные идеи, как показывает практика, тоже хорошие — просто у одного конкурса нет возможности поддержать всех, — объясняет грантменеджер Святослав Филонов.

Шаг 5. Понять, что ждут организаторы от заявителей

— В первую очередь от заявителей хочется ответственности за взятые на себя обязательства. Люди, которые подписывают договор, в идеале должны его выполнить, вовремя прислать планы, ответственно относиться к информационным материалам, соблюдать правила брендинга. Понятно, что у нас нет никакого «черного списка», но определенное отношение к получателю формируется в том числе и в процессе выполнения проекта и соблюдения этих требований, — рассказывает Святослав Филонов.

Организаторы ожидают что проекты-участники будут партнерскими, потому что социальные вопросы не решаются в одиночку. Можно организовать акцию, привлечь внимание, но реально решать задачи можно только системным подходом, а значит, необходимо объединение сил.

Принципиальным моментом является и устойчивость. Нужно сделать проект таким, чтобы он жил после того, как закончится грантовое финансирование.

— Практически у всех томских НКО их проекты, которые сейчас являются услугами или системной деятельностью, выросли из маленьких грантовых проектов. Они попробовали, получилось, заинтересовали собой, появилась целевая группа, заработало «сарафанное радио», пошел клиентский поток. Это важно. Нужно быть готовым к тому, что грантовые деньги закончатся, а клиенты — нет, — отмечает Филонов.

Шаг 6. Изучить бюджетный вопрос

Общий размер грантового фонда составляет 3 млн рублей. Юридические лица могут рассчитывать на сумму от 100 до 400 тыс. рублей. Сумма гранта для инициативных групп меньше — от 10 до 50 тыс. рублей.

Бюджет проекта должен быть обоснованным и сбалансированным. Каждая итоговая цифра должна из чего-то складываться и поэтому, когда эксперты смотрят бюджеты, они в первую очередь обращают внимание на ее оправданность. Помочь убедить членов жюри в выверенности экономической стороны проекта помогут комментарии, объясняющие необходимость различных трат.

— Если вся сумма гранта направляется на оборудование, то это вызывает справедливое подозрение эксперта — действительно ли вся планируемая деятельность будет вестись, и организация не просто хочет улучшить свою материально-техническую базу. Мы много раз видели запертые компьютерные классы, так называемые «золотые консервы». Или сейчас очень модно приобретать 3D-принтеры, хотя у организации даже нет специалистов, которые знали бы, как на них работать. Такие проекты нам не интересны. Просчитывать и балансировать бюджет нужно обязательно, — добавляет Святослав Филонов.

Софинансирование проекта — также всегда плюс. В большинстве грантовых конкурсов это формализованный критерий оценки. Эксперты, глядя на софинансирование, могут выставить балл и его наличие добавит веса заявке.

Также принципиально, чтобы средства, которые тратятся на проект, не были связаны с политическими или религиозными целями. При этом организация сама выбирает, принимать ли ей помощь от политических партий или религиозных организаций.

Шаг 7. Подать заявку

Когда все эти этапы пройдены и уже появилась идея, которая поможет сделать город лучше, стоит приступить к оформлению заявки.

Все разъясняющие документы можно изучить на портале грантовых конкурсов программы. Здесь же можно ознакомиться с расписанием Установочных семинаров, участие в которых настоятельно рекомендуется. Изучить материалы в разделе «В помощь заявителям», посмотреть записи вебинаров и видеоинструкцию по заполнению заявки, а также — типичные ошибки, которые делают заявители при их составлении. Стоит также просмотреть проекты-победители прошлых лет, чтобы знать, на что ориентироваться при подготовке собственного.

Все детали можно уточнить с грантменеджерами конкурса по телефону «горячей линии» — 8 800 700 21 77.

Такой путь ежегодно проходят сотни активистов. В 2017 году на конкурс поступило 530 заявок, 77 из них — из Томской области. Строгий отбор прошли только 12 проектов томичей.

Томская область: количество заявок

Томская область: распределение заявок по направлениям

— Консультации, вебинары, семинары — все это вспомогательные мероприятия. Но в «Родных городах» есть и один обязательный семинар — для победителей, без участия в нем не подписывается договор. Если нужна помощь для команды, организации, инициативной группы на этапе проектирования, то, пожалуйста, — есть какие угодно варианты консультативно-образовательной помощи. Кому-то это давно не нужно, очень опытные организации уже сами могут учить других соискателей, — отмечает Святослав Филонов.

Предельно вооружившись знаниями, можно переходить к составлению заявки. Здесь начинаются нюансы: для организаций и прочих юридических лиц заявка заполняется на сайте конкурса. А инициативные граждане могут составить ее в обычном текстовом файле и отправить по почте. Желательно, чтобы с ней ознакомились все члены команды, это поможет избежать ошибок и недочетов при оформлении, — советуют опытные участники. К готовой заявке нужно приложить все необходимые документы. Рекомендуется также заранее продумать алгоритм сбора нужных бумаг в случае победы проекта.

После отправки заявки, конкурсанты получают два уведомления. Первое о том, что заявка принята, а второе — что она соответствует всем формальным критериям и допущена к участию в конкурсе.

Шаг 8. Подготовиться к реализации проекта

На этапе реализации поддерживаемых инициатив грантодатель проводит процедуру мониторинга. В настоящий момент это не система непрерывного отслеживания и участия компании в жизни проекта, скорее, разовые включения, чтобы понимать, что происходит. При этом организации ежемесячно делают мини-отчеты и рассылают пресс-релизы по результатам определенных ключевых событий, которые происходили в рамках проекта. Так, например, гиревики готовили ежемесячные отчеты с описанием проводимых мероприятий и фотоотчетом, в том числе с соревнований и мастер-классов чемпиона Европы.

Награждение победителей 2015 года в Томске

По словам Святослава Филонова, один из самых крутых проектов в «Родных городах» организовал школьный учитель труда. Он собрал клуб токарей из подростков 12–15 лет, которые интересовались токарным делом. Закупили станки, стали пробовать делать разные вещи из металла. В финале проекта в клубе было уже около 15–17 парней, интересующихся техническими, рабочими специальностями. Проект назывался «Я бы в рабочие пошел». Харизматичный лидер — учитель труда — вокруг себя создал интересную команду рукастых парней, которые заточены под технические специальности.

Еще один проект — «Уроки доброты» — реализовало некоммерческое партнерство «Союз родителей». Два года назад они создали серию небольших видеофильмов об особенных детях. Эти дети учились в обычных школах в инклюзивных классах. Для того, чтобы окружающие смогли понять, как налаживать отношения с «особенными» учениками, и были сняты эти фильмы. Учителя и дети на уроках могли увидеть ребят, понять, что они абсолютно обычные, любят играть, им нравится учиться, у каждого есть мечта. Акцент был сделан на том, что объединяет всех детей.

Шаг 9. Понять: что самое важное

Главная цель грантового конкурса «Газпром нефти» — решить конкретные задачи сообща, объединив усилия всех возможных акторов. При этом каждый участник этой коллаборации должен делать то, в чем он объективно силен.

Георгий Караев Заместитель председателя Федерации гиревого спорта Томской области Участие в гранте — своего рода проверка на прочность, компетентность общественных организаций. Когда организация возникает, говорит «мы хотим создать что-то», участие в конкурсе — это, я считаю, трамплин. Когда ты берешь и доказываешь свою компетентность, показываешь, как можешь распоряжаться деньгами. Дальше все зависит от тебя. Если ты понял, как работать с деньгами гранта — ты создаешь другие проекты. Это очень хорошая и прозрачная система. И это лучше, чем прийти и просто попросить деньги у бизнеса. Участие в конкурсе — это систематический подход, что позволяет «воспитывать» организацию. Когда она составила бюджет, взяла средства, отчиталась — есть контроль, подотчетность и результаты.

— Самое главное, что дает этот конкурс, так это веру в лучшее и ощущение, что менять все нужно и можно самим. Не кто-то другой это будет делать, а мы. И что есть компании, которым тоже не все равно, — подытоживает Анастасия Дмитриева, директор Музея занимательных наук «Склад ума» — победителя грантового конкурса «Родные города».

Телефон «горячей линии» — 8 800 700 21 77

Текст: Егор Хворенков

Фото: предоставлены компанией «Газпром нефть», pixabay.com, skomoroh.tomsk.ru

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