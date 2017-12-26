10 живописных видов Томска Татьяны Беглюк
26 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: ТОХМ
Каждый художник видит Томск по-своему. У Татьяны Беглюк он яркий и сочный.
Выставка живописи и графики этой томской художницы открылась в декабре в региональном Художественном музее.
Татьяна Беглюк - томичка, выпускница Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова. Известна своими гобеленами, батиком и работами из войлока. Крупные гобелены ее авторства украшают многие учреждения, от Дворца творчества юных до Дома отдыха в Богашево. Подавляющее большинство работ на выставке в Художественном музее создано Татьяной в последние пять лет - сейчас художница уделяет много времени масляной живописи и различным графическим техникам.
Выставка будет работать до конца января, в том числе и в дни новогодних праздников.
Иллюстрации: ТОХМ
Тэги/темы: