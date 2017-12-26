10 живописных видов Томска Татьяны Беглюк

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: ТОХМ

Каждый художник видит Томск по-своему. У Татьяны Беглюк он яркий и сочный.

Выставка живописи и графики этой томской художницы открылась в декабре в региональном Художественном музее.

Татьяна Беглюк - томичка, выпускница Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова. Известна своими гобеленами, батиком и работами из войлока. Крупные гобелены ее авторства украшают многие учреждения, от Дворца творчества юных до Дома отдыха в Богашево. Подавляющее большинство работ на выставке в Художественном музее создано Татьяной в последние пять лет - сейчас художница уделяет много времени масляной живописи и различным графическим техникам.

Выставка будет работать до конца января, в том числе и в дни новогодних праздников.

Иллюстрации: ТОХМ

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