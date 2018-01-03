Истории томичей.

Новый год в детстве и студенчестве: 1970-е и 90-е

3 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Как раньше в Томске отмечали Новый год? Своими историями разных лет делятся горожане.

О праздниках в детстве и студенчестве рассказывает томич Андрей.

Детство: 1970-е

Ёлку наряжали за день до Нового года, максимум за два. Искусственных ёлок не было, особых базаров тоже. Так что на предприятии давали лесобилет, и ты сам себе елочку добывал прямо в лесу. Когда папа привозил ёлку, он прятал её где-нибудь в подъезде, чтобы мы с сестрой не увидели. Вечером 30-го дети ложились спать, а 31-го в доме уже стояла ёлочка. Стояла долго, до Старого Нового года. И мы 14-го января всем двором выносили ёлки на улицу и сжигали.

Для детей это был огромный праздник: можно было гулять всю ночь, пока не свалишься с ног. Сам новый год до 12-ти встречали дома, потом ходили по соседям. Дети гурьбой выходили кататься на горках: кто в корыте, кто с ледянками самодельными. И, конечно, были подарки. Коробки с конфетами выдавались на предприятии. Маме и папе выдавали на меня и сестренку, в итоге получалось четыре подарка. Сестра в детстве переболела золотухой, и все подарки доставались мне — я был самым счастливым ребенком!

Это мой друг, год 1980-й. Костюмы одинаковые, так как оба мои, с папиного предприятия. Колпаки делали сами, с помощью резинки от трусов.

Дед Мороз был с нашего с этажа, Снегурочка тоже была соседкой. Я в своем подъезде по имени помнил всех с первого этажа по пятый. Дома заселялись от предприятия: вместе жили, вместе работали. Заходишь в гости — даже мебель одна и та же. Смотришь — стоит твоя кровать, твой сервант. Между домами у нас было соревнование. У одного двора была коробка у нас — нет. И мы решили сами ее сделать: топтали площадку гурьбой — и мальчишки, и девчонки, таскали шланги, сами заливали — вот и свой каток. Сами двор создавали.

Даже не знаю, где это — у нас или у соседей. Обои были одинаковые, диваны — обыкновенные. Наверное, все-таки у нас, слева — кроватка моей сестры.

Оливье на Новый год у нас не было. Были пельмени. Их лепили семьей, ни в коем случае не покупали. Я помню свой первый пельмень — такой неуклюжий, мне было лет пять или шесть. Важная семейная традиция — лепка счастливого пельменя, единственного и неповторимого. Бралась копеечная монетка и заворачивалась в один из пельменей. Кому попадется — тому счастье.

Естественно, салаты тоже делали, но все нынешние традиционные появились ближе к 90-м.

У нас бы совсем маленький телевизор, и все соседи ходили смотреть его к нам. Потом появился другой, побольше, но черно-белый. Однажды у него сломалась ручка, и мы пассатижами переключали каналы. По телевизору шли праздничные поздравления, разные концерты, «Голубой огонек», конечно. В 1975-м вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», и он тут же стал самой главной ассоциацией с Новым годом. Потом за 700 с лишним рублей папа купил телевизор «Березка», цветной, с большим экраном.

Каникулы — это мультики и фильмы. Мой любимый фильм — «Гостья из Будущего». Мне было столько же лет, сколько и героине, и, естественно, я был в нее влюблен.

Студенчество: начало 1990-х

До 12-ти ничего не происходило. Все были дома или сидели в комнатах. В одну несчастную комнатушку набивалось человек 20. Как мы там помещались? Заходили девчонки: «Привет мальчишки!». Ты понятия не имеешь, кто это, вообще первый раз видишь! — «Привет». — «Можно раздеться?» — «Можно». — «Шубы, куртки куда кидать?» — «Вот». Кто в какой одежде уходил — это уже другой вопрос. Самое главное, что мы еще там все спали! А стол ломился, подоконник ломился, так как на столе все не помещалось. Тогда вышел сухой закон и с алкоголем было сложно. Появились талоны. Так как мы, тусуровцы, научились эти талоны подделывать. Потом нас, правда, раскусили.

После 12-ти кто шел на дискотеку, кто гулял. На дискотеку в «пятерку» ходили все — и из других общаг, и местные. Кто хотел напиться — тот напивался. У меня даже драка на Новый год произошла. Третьекурсник пришел в гости уже пьяным, ну я и уложил его в праздничный торт. Из-за девчонок дрались — на то мы и мальчишки.

Самое главное было — на Новый год не попасть в дежурные. В районе четырех часов, когда Москва поздравляла, допивалось шампанское, и вот с этого момента все и начиналось. Все выходили из комнат и разбивали бутылку этого самого шампанского прямо в коридоре. Слой битого стекла доходил до десяти сантиметров. Эта традиция продержалась очень долго, пока кто-то серьезно не порезался. И если ты попадал на первое число в дежурные, то весь этот слой первого января часов в семь утра нужно было убирать.

Обязательно ходили на гулянку. Ближайшая елка была у Дворца спорта. Народ всю ночь гулял: кто в Петрушку наряжен, кто с гармошкой, все пели песни из «Голубого огонька». Ходили до набережной, у нас там были свои места. Жгли костер, играли на гитаре. Пели песни — студенческие, новогодние, детские, хороводы водили. Спали час-полтора и снова гуляли.

Вера в новогоднее чудо всегда была. Мне кажется, что каждый человек в глубине души верит в какое-то волшебство. И оно случается. У меня случалось и не раз. В году 93-м я загадал машину — и она у меня нежданно-негаданно появилась! Естественно, я прикладывал усилия, но тогда, на момент загадывания, эта мечта была нереальной.

Топ-5 новогодних традиций 1. Счастливый пельмень. 2. Бой бутылки на счастье. 3. Кидать валенки. Традиция известная. Больше рождественская, но многое перекочевало в Новый год. 4. Срезание конфеток. Закрывали шарфом газа. Подходишь к ёлке и срезааешь. В конфетке — желание. Были и обманки. 5. Загадывание желания. Когда исполняется 12 часов, нужно написать на бумажке желание. Пока бьют куранты, нужно ее сжечь и выпить пепел с шампанским. Традиция, насколько я помню, с 87-го года. Лучше брать обыкновенную салфетку, она быстрее горит.

Текст: Анастасия Ткаченко

Фото из личного архива героя

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