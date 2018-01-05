Истории томичей: Новый год в детском доме, 1950-е

5 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Как раньше отмечали Новый год в Томске? Своими историями разных лет делятся горожане.

О праздниках в детском доме в 1950-е рассказывает томичка Инна.

— Наш девятый детский дом был специальным, он так и назывался -«Особый». Там воспитывались дети, у которых отцы погибли на войне.

Ребятишки были разные: из Прибалтики, Украины, была даже одна девочка-гречанка. Всех их увозили из оккупированных городов вглубь страны, в Томск. Детдом находился на Бакунина, на горе. Мы постоянно бегали по Воскресенской горе, играли. Там еще парашютисты прыгали.

Организация была очень хорошая: и питание, и одежда, и спальни. Для ёлки у нас был специальный зал. В нем проходила выставка работ воспитанников: у кого рисунки, у кого поделки, у кого вязание. Были у нас новогодние костюмы, водили хороводы, проводили концерты. Ёлку украшали игрушками, гирляндами, поделками.

В школе тоже проходили ёлки, но я больше помню детдомовские. Нас наряжали, создавали праздничное настроение. У каждого были подшефные дети, у меня — Галя Китаева. Так я ей платье наглажу, бантиков навяжу, косички заплету. Одевали нас очень хорошо. И каждый обязательно выступал. Я в хоре выступала, очень любила петь, но стеснялась одна. У нас и музыкальный руководитель был, и балетмейстер — бывшая балерина.

Потом садились за праздничный стол. Не один стол, конечно: большая столовая, а в ней столы на четыре человека. На столе обязательно салфетки, ножи и вилки. Приучали нас к эстетике какой-то, культуре. Вот мы там и балдели. А потом шли играть в снежки.

Новый год всегда был для нас радостным, желанным праздником. Это был счастливый день с самого утра. Все ждали чуда, но для детдомовских детей того периода сам Новый год был чудом. У меня до сих пор многие подарки хранятся. Не помню — на День рождения или Новый год, подарили альбом. И там хранятся открытки: мы собирали артистов. Ходили в кино и покупали открытки, было такое увлечение. Видимо, нам давали деньги. Подарки… Конфеты дарили, они всегда в коробочках лежали — подушечки, мягкие такие, вкусные. А вот завертушек не было и шоколада не помню.

Текст: Анастасия Ткаченко

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