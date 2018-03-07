Восемь знаменитых женщин Томска

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

АВТОР Катерина Маас

Как томские женщины открывали школы, воевали за Родину и руководили факультетами.

Накануне 8 марта мы решили вспомнить известных жительниц старого Томска и проследить, как женская частная история вписана в канву городской хроники.

Ольга Миркович, основательница первой частной женской гимназии

Потомственная дворянка, выпускница Санкт-Петербургского Александровского училища (отделения Смольного института), в 1902 году она получила разрешение на открытие женской гимназии. При финансовой поддержке купчихи Королевой в 1905 году на улице Дворянской (сегодня — улица Гагарина) открылось первое школьное здание. В этом же году гимназия получила статус, который приравнивал ее к государственным учебным заведениям. А в 1907 году Миркович открыла педагогический класс, выпускницы которого могли работать преподавательницами.

Здание гимназии, снесено в 2002 году. Фото: Павел Коханенко. 1968–1974 годы

Основную массу учениц гимназии — 80%, составляли дочери состоятельных томских семей. Только 5% учениц относились к крестьянскому сословию. Плата за учебу в гимназии также была выше, чем в государственных — 120 рублей в год. За эти деньги родители получали классных наставниц и учительниц из числа иностранок, а преподавателей — из мужских гимназий и даже Томского императорского университета.

Ученицы женской гимназии О. В. Миркович с преподавателями. Фото из фонда ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Ольга Васильевна заложила высокие стандарты образования, и до момента расформирования ее гимназия была образцовой — по данным на 1913 год из 21 выпускницы педагогического класса семь отправились поступать в высшие учебные заведения.

У истоков женского образования в Томске стояли также начальница Мариинской гимназии Елизавета Фризель, основательница другой частной женской гимназии Наталия Тихонравова, учительницы Наталья Карпова, Анна Инфелицина, Манефа Подгорбунская, Валентина Воложанина.

Фатима Новрузова, учредительница первой в Сибири газеты на татарском языке

Фото: журнал «Элита Татарстана»

Фатима (Фарида) родилась в 1889 году в Чистополье, в Томск приехала с мужем. Супруги занимались просветительской деятельностью и до приезда в Томск. Однако здесь талант Фатимы развернулся особенно широко, и за короткий период проживания в городе она успела не только поработать в школе для девочек, но и открыть в Заисточье первую татарскую школу.

В 1912 году совместно с мужем Фатима открыла первую в Сибири татарскую газету «Сибирия». Она просуществовала год, затем закрылась из-за недостатка средств. Но на протяжении целого года Фатима занималась редактированием материалов и фактически вела всю работу над изданием.

После закрытия газеты супруги покинули Томск, и в 1914 году Фатима Новрузова умерла, завещав все свои средства сельской школе.

Елизавета Дмитриева-Мамонова, учредительница Томского отделения Императорского Русского музыкального общества

Фото из фонда ТОУНБ им. А. С. Пушкина

В Томск Елизавета Алексеевна приехала вместе с мужем, которого постоянно переводили на разные должности по всей стране. Здесь она примкнула к полулюбительскому музыкальному кружку учителя французского языка Рейнгольда Карловича Сирена. Музыканты-любители устраивали квартетные и камерные вечера, а по воскресеньям собирались для исполнения духовной музыки.

Но этого было недостаточно: новые музыканты в Томск прибывали редко, и культурная жизнь шла вяло. Тогда Елизавета Алексеевна придумала открыть в городе отделение Русского музыкального общества, которое главной своей целью ставило создание отечественных музыкантов-профессионалов. Для открытия отделения нужны были деньги, и тогда томский кружок стал продавать билеты на свои вечера.

Также Дмитриева-Мамонова вела переписку с главной дирекцией Общества, пока в 1879 году не добилась положительного решения.

В первый состав Томского отделения ИРМО вошло 130 человек, а председательницей, конечно, выбрали Елизавету Алексеевну. В первый год своего существования Томское отделение провело 12 музыкальных вечеров и 4 концерта, для старта это были отличные результаты. На своих концертах музыканты исполняли фрагменты из русских и зарубежных опер, симфонии в переложении для наличного состава оркестра, много камерной инструментальной и вокальной музыки, хоровые произведения.

Ядвига Залесская, пианистка, первой в Томске аккомпанировала приезжавшим на гастроли артистам. Фото из фонда ТОУНБ им. А. С. Пушкина

На основе, заложенной Елизаветой Алексеевной, музыкальная культура Томска продолжила расти и развиваться даже после ее отъезда. Ее усилия поддержала и продолжила Камилла Томашинская, которая принимала активное участие работе Общества, а впоследствии открыла свою музыкальную школу. Также нельзя забывать имена пианисток Ядвиги Залесской и Александры Левинсон.

Лидия Базанова, художница. Провела первую в Томске крупную персональную выставку

Фото: из фондов ТОХМ, ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Лидия Базанова приехала в Томск в 1899 году за мужем, профессором права, а в 1909 — 1913 годах ректором Томского университета. Получила художественное образование в качестве вольноприходящей слушательницы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и звание учителя рисования от Московского художественного общества, несмотря на то, что не являлась его постоянной слушательницей.

До приезда в Томск у Лидии Павловны уже был опыт участия в крупных московских выставках и творческих объединениях. В Томске она преподавала масляную живопись посетителям рисовальных классов, а 1901 году заняла пост председательницы Художественно-промышленной комиссии Общества попечения о начальном образовании. Кроме этого художница преподавала в женской гимназии Ольги Миркович, о которой мы писали выше.

В 1902 году Лидия Базанова провела свою первую томскую выставку, на которой представила, по разным источникам, 47 или 49 работ. Для Томска это была первая выставка такого высокого уровня, с работами профессиональной художницы, в равной степени владеющей разными жанрами. Кроме пейзажейи жанровых полотен, Лидия Павловна также писала портреты. В частности, запечатлела образы Петра Макушина и Григория Потанина.

Из фондов ТОХМ

В 1909 году при содействии мужа Лидия Базанова совместно с другой томской художницей, Августой Капустиной, открыла работу первого крупного сибирского художественного общества — Томского общества любителей художеств (ТОЛХ). Но из-за внутренних разногласий в 1910 году оставила пост главы правления и не вернулась к нему даже после специального приглашения в 1912 году.

Лидия Павловна покинула Томск в 1913 году, но влияние ее организаторской деятельности и творческого наследия чувствовалось еще долгое время после отъезда художницы.

Мария Бочкарева, первая организовала женские батальоны

Фото: Wikimedia Commons

Мария Бочкарева вошла в историю Томска как женщина, организовавшая первый женский батальон и единственная женщина-полный георгиевский кавалер.

В 1914 году Мария Леонтьевна отправила телеграмму Николаю II с просьбой о вступлении в армию. Дослужилась до звания старшего унтер-офицера, получила четыре ранения, Георгиевский крест всех четырех степеней, 2 серебряные и одну золотую медаль «За усердие».

После Февральской революции 1917 года предложила создать военные женские формирования из добровольцев. Триста женщин под командованием Марии Бочкаревой вошли в отряд, а еще один ударный женский батальон оборонял Зимний дворец во время штурма 25 октября 1917 года.

Затем два года Мария Леонтьевна скиталась по России, побывала в США и Англии, вернулась в Томск и поехала в расположение частей Колчака, где организовала женский санитарный отряд. В декабре 1919 года Мария вернулась в Томск, добровольно сдала оружие и была арестована. Расстреляна в 1920 году в Красноярске как враг народа, реабилитирована постановлением прокурора Омской области в 1994 году.

Мемуары Марии Бочкаревой в 1919 году издали в США, ее образ нарисовал Валентин Пикуль в романе «Из тупика» (книга вторая), а в XXI веке ее судьба стала сюжетом для фильма и пьесы.

Варвара Кучкова, главный врач роддома им. Семашко

Фото: архив Департамента здравоохранения Томской области

Стаж Варвары Александровны на посту главного врача роддома внушительный — 36 лет. На пост она заступила в 1924 году, когда роддом еще находился на печном отоплении, а на выезды в особо сложных случаях врачи отправлялись на лошади. И кажется, была первым главным врачом роддома — во всяком случае, в архивных документах эта дата упоминается первой.

По воспоминаниям людей, которым довелось работать с Варварой Александровной, она всегда отличалась строгостью и дисциплинированностью. Внимательно следила не только за здоровьем рожениц, но и за порядком в больнице — отопление, огород, работа санитарок в ночное время. Сама выезжала на особо сложные роды и проводила трудные операции.

Фото: архив Департамента здравоохранения Томской области

В 1960 году в связи с преклонным возрастом Варвара Александровна оставила пост главврача, но до 1964 года проработала медстатистом.

Юлия Субботина, первая женщина-декан ТГУ

Мы одни из первых включились в движение за право женщин получать высшее образование: с 1901 года группа томичек боролась за право женщин быть вольнослушательницами при Томском университете, в 1910 году в городе открылись Сибирские высшие женские курсы. Но в сегодняшнем материале мы решили выделить первую женщину - декана факультета.

В 1932 году Юлия Субботина заняла должность заведующей химическим отделением ТГУ (затем - факультета), и возглавляла его до 1937 года. К сожалению, как и многие, она попала под каток репрессий и после ссылки уже не смогла восстановиться на прежней должности: мешали и болезни, и сломленное психологическое состояние, и ярлык «врага народа».

Главный корпус ТГУ во время первомайских праздников 1939 года. Перед входом - памятник И.В.Сталину. Фото из семейного альбома Марии Трухиной

После ссылки Юлия Антоновна Субботина работала лаборанткой на кафедре политической экономии, но в историю города вошла как первая женщина-декан.

А первой женщиной-ректором в истории Томска стала профессор, доктор медицинских наук Ольга Сергеевна Кобякова.

Мария Васильевна Октябрьская, первая женщина механик-водитель танка Т-34

В Томск Мария Октябрьская приехала уже состоявшейся женщиной: жена военного, она окончила курсы медсестер, шоферов, освоила стрельбу из пулемета, принимала активное участие в работе женсоветов при военных частях, где служил муж.

В 1941 году Мария приехала в Томск в эвакуацию и устроилась работать телефонисткой в Ленинградское артиллерийское училище, которое также перевезли в наш город. В конце лета Мария Васильевна получила похоронку на мужа и сразу же попросилась на фронт. Но из-за перенесенных болезней и возраста — 36 лет, ей отказали.

Тогда она вместе с сестрой продала украшения, какое-то имущество, накопила денег — 50 000 рублей, и отдала их на строительство танка Т-34. А чтобы добиться отправки на фронт, отправила телеграмму Сталину с просьбой назвать танк «Боевая подруга» и назначить ее шофером.

Танк Т-34 «Боевая подруга» в момент его передачи экипажу. Зима 1943 года. Фото: Wikipedia

Желание Марии Октябрьской одобрили, и 1943 года, пройдя курс в Омском училище, она воевала на своем танке на Западном фронте. Мария Октябрьская стала первой в стране женщиной механиком-водителем танка, ее представили к ордену Отечественной войны I степени.

Скончалась от тяжелого ранения в 1944 году, посмертно получила звание Героя Советского Союза.

Не все наши героини — коренные томички. Многие приезжали в Томск по семейным обстоятельствам, и уезжали отсюда спустя несколько лет. Некоторые принадлежали к привилегированным слоям населения, другие выходили из самых низов. Но все они представляли яркий и сильный характер, стремились улучшать мир вокруг себя, и их вклад в жизнь города навсегда останется в истории.

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