Суббота в музейном саду: Гид по Пикнику Бургерлаба

20 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: The Burger Lab

Пикник Бургерлаба уже завтра, и если вы еще не спланировали свой субботний денек, самое время этим заняться.

В нашем небольшом гиде по пикнику рассказываем, чем можно будет себя порадовать.

Танцы

На пикнике пройдут уже ставшие традиционными танцевальные битвы от школы танцев «SKILLZ» по направлениям Hip-Hop и Breaking. В каждую из номинаций уже отобраны 6 танцоров, а еще 2 определятся на месте. Так что приходите и докажите, что вы достойны занять своё место в зале танцевальной славы Томска. Участие бесплатное.

Команда DANCE HALL TOMSK проведет практически-теоретические воркшопы о том, как начать танцевать. С 18:00 до 20:00 будут два получасовых танцевальных мастер класса, где раскроют 10 основных тем, которые так часто тревожат людей, решившихся начать танцевать. Ребята развеют все страхи и стереотипы, что тормозят на старте и вдохновят ввести в свой жизненный ритм пару тренировок в неделю. Несколько мест на мастер-классы еще есть, торопитесь.

Музыка

На протяжении всего дня будет звучать сеты от томских диджеев, а вечером, когда жара спадет, настанет черед для живой музыки, за которую в этом году отвечает кавер-группа EchoSlam.

Ребята играют хиты альтернативной сцены и каверы на самые горячие поп-треки. На пикнике они презентуют свою свежую акустическую программу: вас ждут каверы на Imagine Dragons, Post Malone, Panic! At The Disco и других исполнителей в теплом и душевном акустическом исполнении.

Развлечения

Tele2 Томск организует на пикнике комфортную lounge-зону, где можно будет отдохнуть на мягких креслах и укрыться в тени от палящего солнца. А томский магазин настольных игр и комиксов «42» и его игроведы не дадут заскучать гостям Пикника Бургерлаба. Они с удовольствием помогут разобраться всем желающим с правилами десятков увлекательных настольных игр.

Если вы придёте на праздник с друзьями, вы сможете проверить, у кого из вас лучше обстоят дела с логикой и эрудицией, кого больше любят кубики или даже у кого меньше дрожат руки. Но и тем, кто придёт один, мимо столов с настолками проходить не стоит — ведь именно там завести новые знакомства проще всего! Игротека от «42» будет бесплатно работать с 14 до 18 часов.

И не забудьте про маркет - там можно будет купить милые вещи от томских мастеров и производителей.

Еда

«Хорошая кухня» покажет гостям пикника, как легко и вкусно приготовить сочный стейк на гриле и продемонстрирует приготовление хита испанской кухни — знаменитой паэльи на самой большой паэльере в городе! Дети тоже не останутся в стороне, их ждет веселый мастер-класс по приготовлению бургеров!.

На пикнике Бургерлаба будет работать фирменный фуд-корт с бургерами, хот-догами, лимонадами и десертами. А вечером откроется особенная секретная зона с другой едой — о том, что это за еда, Пикник Бургерлаба объявит в своих соцсетях непосредственно в субботу.

Когда: 21 июля 2018 года с 11.00 до 2.00

Где: сквер Краеведческого музея, пр. Ленина, 75, Томск

Подробнее о пикнике: группа события ВКонтакте

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