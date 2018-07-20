Афиша Томска. Выходные: 21 и 22 июля 2018 года

20 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: /Вероника Белецкая/Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.

Пикник Бургерлаба

В этом году программу мероприятий расширили: в ней дэнс-баттлы, кулинарные мастер-классы, игротека с настолками, йога, маркет с томскими товарами и море музыки — с 21.00 она будет «живой», а в 23.00 начнется вечеринка с диджеями. К фудкорту со вкусной едой и холодными напитками прилагается удобная лаунж-зона — зеленый газон с креслами-мешками и гамаками.

Отдельная программа подготовлена для детей: мастер-класс по изготовлению барабанов от развивающего центра «Моцарт с пеленок», кулинарный мастер-класс от «Хорошей кухни», песочница с игрушками и развивающие детские эко-игрушки «Барбарикум».

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Когда и где: 5 — 7 июля в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 270 рублей

Аудитория: 6+

Передвижная выставка о железнодорожном транспорте

Передвижная выставка о железнодорожном транспорте приедет в Томск 21 и 22 июля и остановится на станции «Томск-I». Посетить его смогут все желающие. В поезде 12 вагонов, 9 из которых — выставочные. В них развернуты экспозиции об истории отечественных железных дорог и современных технологиях в этой отрасли. Посетители выставки увидят модели подвижного состава и путевой техники, железнодорожной инфраструктуры и энергосберегающие системы, смогут попробовать себя в роли машиниста на действующем обучающем тренажере.

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Когда и где: 21–22 июля на ст. «Томск-I»

Время и стоимость билетов: с 10.00 до 19.00. Начало последней экскурсии в 18.15, перерыв с 13.00 до 14.00. Стоимость билета на экскурсию - 70 рублей, для детей до 12 лет, студентов и слушателей учебных заведений — бесплатно.

Аудитория: 0+

Фестиваль этнической музыки «Аманифест»

На фестивале выступят лучшие музыкальные коллективы Томска с музыкой Ирландии, Латинской Америки, Индии, Балкан, средневековой Европы и древней Руси: «Живой Зодиак», «Пересек», «Salmon the wise» и другие.

Томичей ждут интерактивные мастер-классы от профессиональных танцоров и музыкантов, а также выставка мастеров, откуда каждый уйдет с сувениром по душе.

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Когда и где: 21 июля на Белом озере

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле»

Фестиваль начнется с 10 утра на 12 часов намечено торжественное открытие. Гостей ждут выступления клубов реконструкции, чемпионат бороды и усов, мастер-классы, игры и хороводы.

Фестиваль завершится в 17 часов награждением победителей конкурса кузнечного мастерства и турнира по историческому фехтованию и ретро-дискотекой.

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Когда и где: 21 июля в селе Семилужки

Время и стоимость билетов: с 10.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Фестиваль «Облака» и вечеринка «Спутник STREET VISION»

Фестиваль «Облака» — это электронная музыка в стилях somatik techno, raw techno, lo-fi house и других направлений этого семейства.

Сцена «СТРАТОСФЕРА», 1 этаж — с 21:00 до 05:00 утра ресторан «Два Шефа» превратится в танцпол с крутым привозом и поддержкой локальных диск-жокеев. Сцена «ОРБИТА», 2 этаж 21:00–05:00 — специальные гости Boogie Bitches (Москва) и Rocking Radio. Отдельная программа Спутник STREET VISION на танцполе «Теория Звука» с интересной музыкой и специальным оформлением.

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Когда и где: 21 июля в ресторане «Two Chiefs», ул. Набережная реки Ушайки, 16

Время и стоимость билетов: 500-1000 рублей

Аудитория: 18+

Виниловый маркет и виниловые танцы

В субботу, 21 июля в Томске состоится встреча коллекционеров и любителей винила, которую организует пиццерия Make Love Pizza. С 16:00 до 21:00 во внутреннем дворике заведения по адресу пр. Ленина 85а пройдет шестой «Виниловый маркет», на котором можно будет купить или обменять виниловые пластинки. На площадке во внутреннем дворике разместятся не только коллекционеры, но и «хиппи-бас» с напитками и вкусностями. Также организаторы обещают ламповый звук с Hip-Hop and Reggae Music от Dj Bomb B и Петя ELKI HI-FI.

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Когда и где: 21 июля, с 16:00 до 21:00. Томск, пр. Ленина 85а, внутренний дворик Make Love Pizza

Стоимость билетов: Вход свободный.

Аудитория: 6+

Виниловые танцы

Встреча коллекционеров и любителей винила, которую организует пиццерия Make Love Pizza, продолжится вечеринкой в 23.00 во внутреннем дворике, подвальчике и самом заведении. На вечеринке «Виниловые танцы» будут играть DJ BOMB B, DJ Петя Elki Hi-Fi, DJ KININ, DJ AMIR и другие.

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Когда и где: 21 июля Томск, пр. Ленина 85а, внутренний дворик Make Love Pizza

Время и стоимость билетов: с 23:00, 100-200 р.

Аудитория: 18+

Концерт «По волнам русского рока»

На сцене ресторана «Карл у Клары» выступят Борис Еремеев и Сергей Артамонов с программой «По волнам русского рока».

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Когда и где: 21 июля, ресторан «Карл у Клары», пр. Кирова 51 б,

Время и стоимость билетов: Начало в 20.00, вход 150 р.

Аудитория: 18+

Кинопремьера: «Клуб миллиардеров»

«Клуб миллиардеров» — американский драматический триллер, ремейк одноимённого телефильма 1987 года.

Действие сюжета разворачивается в Лос-Анджелесе начала 1980-х. В центре внимания находится история взлёта и падения Джо Ханта и Дина Карни. Вместе они разработали несложную аферу для заработка огромных сумм денег, успех которой зависит лишь от умения красиво убеждать и уверенно при этом выглядеть. Организовав классическую пирамиду, они быстро обогащаются при помощи манипулирования богатенькими сынками, но в определённый момент сами становятся заложниками своей схемы, подвергая смертельной опасности себя и своих близких. В итоге Хант решается на убийство, чтобы отбить вложения...

Режиссёр фильма — Джеймс Кокс («Шоссе», «Простые истины»). В актёрский состав также входят Кевин Спейси, успевший сняться в проекте ещё до скандала с сексуальными домогательствами, Сьюки Уотерхаус, Эмма Робертс, Кэри Элвис, Розанна Аркетт и Джадд Нельсон.

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Когда и где: с 19 июля в «Киномаксе», «Октябре», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

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