Еда на борту. Спецпитание: постное и с низким содержанием молочного белка

29 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Цены на авиабилеты из Томска этим летом навевают тоску и желание лететь из других городов. Немного подсластить горечь от впечатляющих цифр может специальное бортовое питание, одно из главных развлечений во время длительных перелетов.

Оно у «Аэрофлота» пока, к счастью, бесплатное. Просто надо сделать заказ как минимум за 36 часов до вылета — в личном кабинете или по телефону. На сей раз мы оценили одни из последних неиспробованных нами вариантов — постное питание и бортовую еду с низким содержанием молочного белка.

Нет молочному белку

Сайт «Аэрофлота» предупреждал, что в меню с низким содержанием молочного белка «исключено применение молока, молочных продуктов — йогурта, сыра, масла, мороженого, щербета». Оно составлено для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок.

На горячее в этом виде питания принесли курицу с рисом, соусом, вареной морковью и зеленью. Рис был желтого цвета, что не сказалось на его нейтральном вкусе. Вареная морковь на высоте стала абсолютно никакой, зелень вообще оказалась странной — хочется назвать ее квелой. Соус был на вкус кисловатым. Курица — нормальная. Но в целом горячее не привело в восторг.

Закуска оказалась гораздо приятнее. В ее основе была полба, дополненная томатом, свежей на сей раз зеленью и лимоном. Сок цитрусового фрукта хорошо сочетался с зерном. В итоге блюдо получилось с летним, сочным и пикантным вкусом.

Также в набор питания с низким содержанием молочного белка входило оливковое масло (впрочем, без него можно было бы и обойтись) и булочка ржаного хлеба со злаками.

Был, в отличие от многих других вариантов спецпитания, в меню и фруктовый батончик. Такой же выдают и в обычном бортовом наборе еды, хотя именно в этот раз подобных у соседей замечено не было. Наличие десерта порадовало.

В целом по сытности для четырехчасового перелета набор нормальный.

Разрешено в пост

Постное питание мы долго откладывали «на потом», поскольку не избегаем мяса и рыбы. Но вот настал момент смотреть, как соседи едят рыбные закуски и невегетарианское горячее, довольствуясь постным бортовым ужином.

Правда, когда мы открыли постное горячее, то наше настроение несколько повысилось. В самолете запахло грибами! На постный ужин предлагался кус-кус с шампиньонами. Мы грибы любим, так что обрадовались, но тем, кто этот продукт не выносит, пришлось бы нелегко. В целом горячее было вкусным, хотя кус-кус, несмотря на приправы, оказался несколько пресным. Никаких майонезов-кетчупов-масел к постному меню, конечно, не шло. Зато был соевый соус, мы добавили немного его в горячее, и сразу стало веселее.

Закуска в постном варианте бортовой еды представляла собою смесь сырых овощей — капусты, моркови, помидор, перца, салата, лука, зелени и арахиса. Лук решительно доминировал. В сочетании с соевым соусом получилось неплохо. Правда, не слишком сытно, мы даже попробовали хлеб. В постное меню входил кусочек серого, не очень радующего вкусом.

Что приятно, при заказе постного меню также полагался фруктовый батончик из яблока и апельсина. Он помог приятно завершить ужин. Хотя сытным постное бортовое питание назвать сложно. До вегетарианского хинду ему далеко. Правда, пост, в понимании верующих, и предполагает строгость и самоограничение.

Никаких подробностей о блюдах и их составе на упаковках этих видов бортового меню мы не нашли. Судя по нашему опыту, такие детали, вероятно, рассказываются только о кошерном и халяльном питании.

В целом голодными мы при таких наборах не остались, а закуска из варианта с низким содержанием молочного белка пришлась нам по вкусу. Но снова подобное питание закажем вряд ли, в наши фавориты оно не попадет.

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