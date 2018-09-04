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140 лет ТГУ. Гид по празднику для горожан

На этой неделе Томский государственный университет отмечает свое 140-летие.

Куда могут сходить горожане во время трехдневных юбилейных торжеств — в нашем гиде по университетскому празднику.

Открытие памятника основателям томского университета

В честь 140-летия ТГУ в университетской роще будет открыт памятник его основателям — «Профессорам В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву от благодарных сибиряков».

Памятник высотой 2,5 метра выполнен из бронзы, его автор — скульптор Антон Гнедых. В скульптуре будут реализованы технологии дополненной реальности. Организаторы пока не раскрывают подробности, но советуют взять с собой смартфоны и обещают интересное зрелище.

Открытие памятника состоится 5 сентября, в среду, с 19:00–19:30 слева от входа в главный корпус.

Лекция посла Индонезии в РФ

Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди прочитает лекцию «Россия и Индонезия: от взаимного узнавания до реального взаимодействия».

Посол расскажет, почему индонезийские студенты едут учиться в Томск; как развивается экономика Индонезии и какие специалисты сегодня востребованы в этой стране; а также о сходстве и различиях в культуре наших народов.

6 сентября, четверг, 14:00-15:00, конференц-зал главного корпуса ТГУ, вход свободный.

Открытие выставки «От берегов Темзы до вершин Алтая»

На выставке, которая уже работает в областном художественном музее, представлены живопись и графика из фондов музеев и Научной библиотеки ТГУ. Это около 140 произведений западноевропейских и российских художников и гравёров XVIII–XX веков, которые составляют примерно 5% всей коллекции.

В частности, будут представлены офорт «Блинщица» с доски, созданной Рембрандтом, репродукционные литографии с работ А. Дюрера, Рафаэля Санти и П. Рубенса, офорты И.И. Шишкина, раскрашенные акварелью литографии С.Ф. Галактионова и А.П. Брюллова, работы известных сибирских мастеров — П.М. Кошарова, В.И. Сурикова, С.М. Прохорова.

Большинство из представленных произведений искусства было подарено библиотеке университета меценатом графом Строгановым. Поэтому на открытии выставки будут присутствовать современные благотворители.

Открытие состоится 6 сентября, четверг, 17:00-18:00, Томский областной художественный музей. (пер. Нахановича, 5).

Концерт паназиатской культуры

На концерте с хореографическими и вокальными номерами выступят носители различных культур Евразии. Это школа-студия танца «Русские забавы», вокалист Кун Лижу (Институт Конфуция), чеченский танцевальный ансамбль «Ловзар» и армянский — «Наири».

Особые гости — Элисабет Нур Ниласари и Арианти Диан Нурроси из Индонезии с национальными танцами этой страны. Каждый из танцев настолько сложен, что одно лишь переодевание танцовщицы составляет не менее 15 минут.

6 сентября, четверг, 17:00-18:00, актовый зал главного корпуса ТГУ (ауд. 277), вход свободный.

Концерт Хоровой капеллы ТГУ

В честь юбилея университета капелла исполнит гимн «Коль славен» композитора Дмитрия Бортнянского, который исполнялся на открытии университета в 1888 году.

Кроме того, в программе — отрывки из оперы «Кармина Бурана» Карла Орфа, «Пушкинского венка» Георгия Свиридова, «Застольная» Верди, а также хабанеро, спиричуэлы и другие произведения.

7 сентября, пятница, 17:00-18:00, актовый зал главного корпуса ТГУ (ауд. 227), вход свободный

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