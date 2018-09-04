Томичи узнали, как устроен город: выставка одного дня на ограде Университетской рощи

4 сентября 2018 / Томский Обзор

В конце августа на центральном проспекте Томска прошла однодневная выставка работ инфографера Фёдора Шумилова «Анатомия Петербурга».

На ограде Университетской рощи Томского государственного университета вывесили лучшие работы из серии «городских» инфографик Фёдора, публиковавшихся в питерском журнале «Город 812» с 2008 года. В рисунках, схемах, графиках, цифрах и текстовых пояснениях в «Анатомии Петербурга» рассказывалось о фактах и явлениях, которые отличают Санкт-Петербург от всех других городов. Всего вышло 323 выпуска рубрики. Они стали основой для пяти книг «Анатомия Петербурга», издающихся с 2011 года.

Фёдор Шумилов и декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников на выставке в Томске Фото: Томский Обзор

Участники Летней школы по инфографике UMS Наталья Андрющенко (ТГАСУ) и Любовь Сёмчина (ТГАСУ) Фото: Томский Обзор

Фёдор Шумилов в Томске Фото: Томский Обзор

Лариса

Куровская кандидат биологических наук, руководитель Томского ландшафтного клуба, доцент ТГУ, одна из зрительниц выставки Меня давно гипнотизировали интеллектуальные картинки с инфографикой. Это как ребус, который хочется разглядывать и, считывая его, тебя накрывает волной радости. Такой подарок для мозга!

Горожане на выставке Фото: Томский Обзор

Как устроен город Фото: Томский Обзор

Интересные факты За день мимо ограды Университетской рощи проходит, в среднем, 500 человек. На выставке экспонировалось 27 инфографик Фёдора, созданных в разные годы. Это четвертая выставка, которая состоялась на ограде Университетской рощи в 2018 г. Журнальная инфографика, распечатанная в формате А1, превращается во впечатляющий плакат, который интересно рассматривать. За время экспонирования выставки в Томске с ограды исчез один лист:

Горожане на выставке Фото: Томский Обзор

Горожане на выставке Фото: Томский Обзор

Анатомия Петербурга Фото: Томский Обзор





Горожане на выставке Фото: Томский Обзор

Горожане на выставке Фото: Томский Обзор

Выставка Фёдора Шумилова состоялась в рамках летней школы по инфографике Urban Media School, которая прошла в Томске 24–26 августа. Это совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию.

Фото: Томский Обзор

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