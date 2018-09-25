Экскурсия по башне Лунева. Когда новоселье?

25 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Максим Бейков

АВТОР Валентина Бейкова

Старая водонапорная башня на улице 19 Гвардейской дивизии, 36а прославила на всю страну томича Александра Лунева, она же его и разорила. Но недавно в деле наметился прогресс.

Александру удалось найти частного инвестора, который согласился спонсировать этот, казалось бы, безнадежный проект. Владелец башни настроен оптимистично и планирует переехать в свое нестандартное жилье к Новому году.

Вдохновившись примером Алексея Будникова, который взялся восстанавливать старинный дом по адресу: улица Савиных, 10а, Александр пригласил к себе в гости любознательных томичей. Мы с удовольствием приняли приглашение.

Водонапорной башне около 120 лет. За это время строение не наклонилось, несмотря на неустойчивые грунты в этом районе. Высота объекта составляет порядка 25 метров. Внутри имеется шесть этажей, чердак и смотровая площадка.

Будущий холл и подвал с душком

Зайдя в главные двери, попадаем на первый этаж здания. Сегодня он больше похож на строительную «бытовку». Здесь есть раковина, средства гигиены, зеркало, чтобы привести себя в порядок после работы. Тут же на стеллажах разместился рабочий инструмент. Все коммуникации еще находятся на виду, повсюду свисают провода. Несмотря на весь беспорядок, необычная форма помещения, оголенный столетний кирпич и его арочная кладка придают этому месту свое очарование. Позднее весь этаж планируется отдать под холл.

Здесь же в полу скрыт вход в подвальное помещение — одна из главных проблем Александра. При строительстве коттеджа, неподалеку от башни, была повреждена канализационная труба, и теперь сточные воды заливают подвал.

По словам владельца, он пробовал привлечь к решению проблемы городские коммунальные службы, но дело в том, что положение трубы отличается от официального плана городских сетей. Вот и выходит, что труба есть, но официально ее нет. А раз нет трубы, то и нет проблем. Пока Александр пытается решить вопрос собственными силами, но получается не очень. В подвале на уровне примерно 30 сантиметров так и стоят стоки.

Мастерская и ванная с видом

Наверх ведут приваренные металлические ступени. Пока без перил, поэтому приходится быть очень внимательными, чтобы не споткнуться. На втором и третьем этажах окон нет. Освещают помещения лампочки, свисающие на проводах. Здесь, как и на первом этаже, пока полная разруха. В дальнейшем второй этаж будет занят мастерской.

«У меня уже скопился такой объем инструментов и навыков, что вряд ли я буду сидеть без дела, даже когда закончу с башней», — убежден хозяин.

Третий этаж, по плану Александра, будет отведен под хозяйственный блок для систем тепло- и водоснабжения.

На четвертый этаж свет попадает из небольшого окна. Пока здесь повсюду валяются доски и металлические трубы, но потом тут появится полноценная ванная комната.

Гостиная

Первые четыре этажа башни имеют одинаковую площадь 19 квадратных метров. Стены здесь кирпичные, толщиной в один метр. Далее башня расширяется. Верхняя ее часть полностью состоит из дерева. Пятый этаж имеет площадь 42 квадратных метра, шестой — около 30 квадратов. В этой части строения Александр и планирует разместить жилые помещения.

Внешняя сторона утеплена и обшита современными материалами, но внутри сохранились изначальные деревянные стены и круглые бревна, которые удерживают конструкцию крыши.

«Когда я начал заниматься башней, в одном из фрагментов провалилась крыша, и там была сквозная дыра. Туда текла вода, начали расти кустарники и деревья. Внутри на досках в полную силу разрасталась плесень. Мои практически последние «живые» деньги ушли на то, чтобы сделать крышу на этом здании. Поэтому более или менее все несущие конструкции удалось сберечь. Но я думаю, что если бы еще лет 10 она постояла в таком виде, то перекрытие чердака уже точно провалилось», — поделился Александр.

По словам хозяина, внутри деревянная часть строения была покрашена грубой коричневой краской, на одной из стен виднелись следы небольшого пожара. Все это было очищено. Оборудовано бетонное перекрытие, благодаря которым пространство было поделено на два этажа. Установлены новые окна.

В самом большом помещении Александр планирует обустроить гостиную и небольшой кухонный уголок. Но пока здесь активно ведутся работы. Повсюду видны инструменты, доски, веревки и строительные леса.

«Доска, лежащая на лесах, — это моя самая полезная, самая преданная доска во всем строительстве. На начальном этапе, делая перекрытия, я использовал ее, чтобы поднимать балки, месить бетон, переставлять леса. В конце концов я думаю сделать из нее журнальный столик», — рассказал владелец.

Вскоре здесь появится еще одна лестница, которая будет вести на последний этаж в святая святых — хозяйскую спальню.

Спальня

Собственно, на шестой этаж Александр и планирует переехать к Новому году. Сейчас он вместе с дизайнером работает над проектом своего будущего дома. Помимо кровати, тут появится место для хранения одежды, рабочий стол и современный санузел.

Потолок Александр планирует перекрасить в белый цвет, а вот скрывать за краской структуру и «возраст» дерева ему совсем не хочется. Поэтому пока окончательного представления о том, как будет выглядеть «квартира», нет.

Чердак и смотровая площадка

Чердак башни завален материалами, Александр сейчас заканчивает работы по утеплению этой части сооружения.

«На чердаке я планирую поставить электрический калорифер, а в следующем году дополнить его тепловым насосом, чтобы обогреть жилую часть, — поделился хозяин. — В первую зиму, когда это здание было не утеплено, я пытался просто поддерживать здесь плюсовую температуру с помощью электрического вентилятора на 15 киловатт. Весной «Энергосбыт» выставил мне счет на 150 тысяч рублей. Это стоимость одного сезона отопления, если ты не считаешь деньги. С тех пор я не стараюсь сохранить во всем строении плюсовую температуру, но в этом году надеюсь, что получится уже отопление запустить».

С чердака идет выход на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на окрестности, в который нельзя не влюбиться.

«Когда я смогу окончательно поселиться на шестом этаже, я смогу сказать себе: «Да, я закончил». Но еще есть миллион вопросов и дел, с которыми и после этого нужно будет разобраться», — рассмеялся Александр.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Максим Бейков

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