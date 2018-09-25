Год с 4G: чего ждать абонентам Tele2 в этом году?

25 сентября 2018 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2»

Компания Теле2 отметила год с момента запуска технологии 4G для своих абонентов.

Чем обернулся этот год, что в планах у компании и будет ли в Томске 5G – томским журналистам рассказали руководители регионального офиса компании.

Пресс-встреча началась не в офисе Теле2. Руководство провело для журналистов небольшую экскурсию по интересным местам города Томска под лозунгом «Гулять или гуглить?». В роли составителя маршрута и экскурсовода – региональный директор томского филиала Татьяна Тихоненко.

Во время прогулки представители компании рассказывали о том, что нового произошло в Теле2 за год и каковы планы по дальнейшему развитию.

За год использования технологии 4G общий объем трафика увеличился на 75%, а в сети 4G он вырос в 3,5 раза, при этом количество базовых станций увеличилось на 17%. Компания расширяется по мере увеличения потребности абонентов в качественной связи.

«Если помните, раньше мы были дискаунтерами: то есть брали абонентов за счет низких цен, – рассказывает Татьяна. - Сейчас компания от этого имиджа отошла, и мы говорим о том, что наши абоненты – это умные люди, которые выбирают высокое качество и разумную цену. Собственно, благодаря этому мы и привлекаем новых абонентов».

В контексте прогулок по городскому пространству она также отметила, что Теле2 как оператор стремится улучшить городскую среду при помощи своей телекоммуникации. «Совместно с техническим блоком мы стараемся улучшить нашу сеть, чтобы ей было удобно пользоваться, чтобы это было везде, чтобы соединение не прерывалось».

Обеспечение качества связи в городе Томске остается также одной из приоритетных задач компании. В качестве пилотного проекта в этом году с большой вероятностью планируется введение так называемых опор двойного назначения, которые представляют собой фонарные столбы с прилаженными к ним антеннами. «Это позволит нам строиться оперативно и более дешево. В частности, в районах, где мы не можем поставить башню из-за плотной застройки. В том числе, в историческом центре города», - заявил технический директор томского Теле2 Павел Гришин.

Руководство также отметило, что в планах есть распространение LTE-сети на территории всей Томской области. Сейчас около 90 населенных пунктов имеют стопроцентное покрытие сети.

А вот появление следующего поколения мобильной связи (5G) в Томске пока что не планируется. По некоторым исследованиям, такая высокоскоростная связь широкому потребителю просто ни к чему – ее попросту некуда будет применить. Поэтому пилотных проектов по ее запуску компанией не предусмотрено.

Текст: Алина Малютена

Фото: Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2»

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