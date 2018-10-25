«Топливо». На U-NOVUS показали документальный спектакль

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: официальная группа Pop-up театра ВКонтакте

АВТОР Мария Симонова

Всё очень просто. На пустую сцену выходит человек в обычной одежде. Голос из динамиков просит зрителей зафиксировать это мгновение.

Так начинается «Топливо», спектакль, который входит в восьмерку лучших спектаклей о науке и технологиях в мире. В Томске он был показан в рамках «Форума новых решений» U-NOVUS-2018.

Появление театральной работы в программе научного события неслучайно. Это не просто театр, а театр документальный, и герой пьесы известен многим. В основе «Топлива» — история физика и предпринимателя Давида Яна, основателя группы компаний ABBYY.

Созвучно студентам

Сцена из спектакля «Топливо» Фото: официальная группа Pop-up театра ВКонтакте

В этом году U-NOVUS полностью изменил свой формат работы. Площадка стала полигоном для совместной работы крупных компаний, университетов, научных организаций и технологического бизнеса - сводные команды решали реальные задачи по цифровизации. Но помимо воркшопов, лекций и мастер-классов, на форуме появилась и отдельная science art программа. Ее центральным событием стал показ вербатима «Топливо».

Этот спектакль хорошо принят в театральном мире, как и другие работы режиссера Семена Александровского. «Топливо» можно увидеть на крупных фестивалях. В Томске же аудитория была своеобразной — почти все зрители в зале были непосредственно связаны с наукой и технологическим бизнесом. Впрочем, Семена Александровского это только порадовало:

— В зале была буквально та целевая аудитории, на которую направлен текст. Студенты, которые выбирают свой профессиональный путь, люди, занимающиеся наукой — им эта история суперсозвучна. Мы играли «Топливо» для тех, кто учится в математических классах в школе, на физтехе на день первокурсника и убедились, это самая горячая аудитория. Они переживают тот опыт, о котором рассказывает Давид, поэтому очень живо реагируют на спектакль.

— Мы «Топливо» даже чаще показываем не на театральных мероприятиях, а на научных и студенческих, — замечает актер Максим Фомин, играющий моноспектакль. — Эта работа ориентирована на публику, задающуюся вопросом самоопределения. Когда в зале школьники, студенты, то они острее воспринимают спектакль и включаются в историю очень быстро. Они же отлично знают, что такое получить «тройку».

Сегодняшние герои

Семен Александровский на встрече в арт-клубе «Книги и кофе» Фото: Евгений Ухмылин

Томск — один из немногих городов, где до сих пор нет спектаклей-вербатимов, где почти нет работ в жанре документального театра. «Топливо», где со сцены звучит текст, созданный драматургом Евгением Казачковым на основе диктофонных записей монологов реального героя, для нашего города необычная работа. Зачем нужны такие спектакли, объясняет Семен Александровский:

— Театр — это такая практика, занимающая изучением реальности. Для этого подходят разные инструменты и методики. В том числе и документация речи людей, фиксация мыслей и сознания конкретного человека. В «Топливе» таким человеком стал Давид Ян.

Спектакль был частью проекта «Человек.doc». Такой цикл документальных постановок на основе интервью с известными людьми придумал театр «Практика». Героями первых спектаклей стали художники. Некоторые из них сами вышли на сцену, истории других сыграли актеры. Задачей проекта было понять, кого из наших современников можно назвать героем. Спектакли получились очень интересными, поэтому решили сделать второй «сезон» проекта. Авторы задумались, кто может быть героем сегодня, и обратили свой взгляд на людей из сферы современных технологий.

— Дело было лет шесть назад, для того времени задумка была новаторской: еще не сняли «Социальные сети» и фильмы про Стива Джобса. Но в воздухе витало ощущение, что героями времени стали люди, занимающиеся IT, — объясняет Семен Александровский. — Женя Казачков сам выбрал в герои Давида Яна, взял у него интервью и из них смонтировал такой текст. Он не сразу воплотился в спектакль. Я сначала сделал читку пьесы «Топливо» на фестивале в Перми «Текстура», она получила гран-при. А спектакль появился спустя два года.

Прототип в зале

Сцена из спектакля «Топливо» Фото: официальная группа Pop-up театра ВКонтакте

Документальный театр требует от артиста другого существования на сцене, чем более привычные спектакли в духе психологического театра. В чем особенность работы в спектаклях о реальных людях и должен ли артист походить на своего героя?

— От актера требуется быть собой, быть личностью, — уверен Семен Александровский. — До «Топлива» мы уже работали с Максимом Фоминым, и я понимал: с ним подобный спектакль сделать можно. Принципа схожести с прототипом при выборе артиста не было. Максим никак не похож на Давида Яна. Он просто адекватный, умный, способный к коммуникации человек. И он не играет Яна, он работает с текстом. Перевоплощения здесь не требуется.

Максим Фомин признался — ему знание о том, что он играет реального живого человека не мешало:

— В этом спектакле исключается вживание в роль, надо работать с потоком сознания героя. В документальном театре твои эмоции имеют второстепенное значение, хотя обычно актеры считают их первостепенными. Но здесь ничего сильнее документа нет, с ним ты и работаешь. Шаг вправо, шаг влево сделать сложно. И, конечно, ответственность повышается, когда знаешь, что прототип твоего героя и его родные смотрели спектакль.

Герой документальной пьесы Давид Ян читал текст «Топлива», вносил поправки и уточнения. А смотреть спектакль не спешил. Первой работу увидела его мама, она инкогнито приехала на премьеру, никого не предупредив. Затем «Топливо» посмотрели другие родственники. Давид и его жена Алена добрались до спектакля только прошедшим летом, на третьем году показов.

— Никаких вопросов о том, как сделан спектакль, у Давида не было. Он подметил что мы интересно придумали некоторые вещи, к примеру, рассинхрон с несколькими медийными планами. Так удалось создать дополнительные объемы и смыслы, — говорит Семен Александровский. — Я видел, его эта история тронула. Ему, конечно, было страшно смотреть спектакль про себя, но он тепло его принял. И сказал, что «Топливо» — рассказ не совсем о нем, это больше история о вопросах, актуальных для многих людей. Как выбрать свой путь, держаться его и ничего не бояться, как прислушаться к себе и найти свое место в жизни, на что опираться — эти вопросы занимали и занимают далеко не только героя спектакля.

— Давид спросил меня, как я выучил этот текст, — вспоминает о встрече с прототипом своего героя Максим Фомин. — Я сказал, что память тренируется. Видел Давида в зале, видел, что он радуется, смеется вместе со всеми зрителями. Мне кажется, это одна из лучших оценок и слова уже были не нужны. В спектакле, кстати, тоже используется этот метод — очень многое оставлено за словами, не проговаривается, не вербализируется. Если все перевести в слова, то зачем тогда что-то играть?

Pop-up театр

Еще один спектакль Pop-up театра — «Задержанный», следственный эксперимент по жизни и творчеству Сергея Довлатова Фото: из архива Семена Александровского

«Топливо» — не первая общая работа Максима Фомина и Семена Александровского. Максим играл Арбенина в его спектакле «Маскарад Маскарад» в театре «Приют комедианта», поставленном в 2013 году, затем у него была роль в «Заполярной правде» лаборатории «ON.Театр». А потом, три года назад, появилось «Топливо».

— Его мы репетировали у меня и у Семена дома, — вспоминает Максим Фомин. — У нас просто не было площадки. Такой pop-up театр.

Pop-up театр, не привязанный к конкретному пространству и способный возникать в разных местах, — проект Семена Александровского. У такого театра нет здания и нет труппы, а в репертуаре очень камерные вещи. К примеру, моноспектакль про Сергея Довлатова «Задержанный» — это бар-хоппинг, где за один показ зрители посещают пять петербургских баров на улице Рубинштейна. А в «Другом городе» вообще нет актеров, он идет в наушниках зрителей, которые со специальной картой в руках отправляются в путешествие по набережным Петербурга.

«Топливо» стал первой постановкой pop-up театра. А сам формат важен для развития театра вообще:

— Pop-up театр — это такая стратегия. В России не продумана система, при которой может существовать независимый театр, — объясняет Семен Александровский. — Изобрести ее, найти — одна из задач нашего проекта. Мы принципиально не привязываемся ни к какой площадке. С одной стороны, мы занимаемся исследовательским искусством, изучаем реальность. С другой, есть ряд вопросов, которые мы пробуем решить. Как существовать независимому театру как выстраивать систему горизонтальных связей со зрителями, с партнерами, с людьми, которые могли бы помогать выпускать спектакли, как существовать дальше и развиваться? Мы ищем на них ответы.

Мнения участников форума Павел Кошак директор компании Palex

Руслан Фатиханов Директор компании lab365

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