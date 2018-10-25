Детский уголок и кодекс этики: как меняют центры занятости в Томской области

25 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: ЦЗН Томска и Томского района

Оказывается, с недавнего времени в центре занятости Томска и Томского района появились не только колл-центр и зона ресепшн, но и детский уголок, которым могут воспользоваться клиенты службы.

Отдельную комфортную зону оборудовали для посетителей с инвалидностью. Кроме того, специалистов центра, работающих с глухими и слабослышащими клиентами, теперь обучают основам жестовой речи.

Эти изменения — та часть, что касается непосредственно работы с посетителями центра. Прежде чем запускать процесс преобразований, в службе исследовали вовлеченность сотрудников, проанализировали функциональную структуру, выяснили, как к центрам занятости относятся работодатели и соискатели.

Центры занятости меняются не только в Томске, но и в других населенных пунктах региона. На фото: Зырянский и Каргасокский ЦЗН. До конца 2018 года в Департаменте по труду и занятости населения Томской области обещают аналогичным образом обновить все районные ЦЗН Фото: ЦЗН

В результате, не стали ограничиваться ребрендингом и принятием «Кодекса этики», а запустили целую линейку изменений. Они должны сделать работу Центра занятости существенно эффективнее, чем раньше. Во главу угла теперь, говорят, ставят нужды клиентов и качественные, а не количественные показатели. Технологические и структурные переделки повлекли за собой создание спецотделов по взаимодействию с работодателями и по оказанию услуг людям с инвалидностью.

А еще в Центре запустили несколько программ по работе с персоналом. Во-первых, систему «наставник-стажер» для молодых сотрудников, помогающую интегрироваться в коллектив и рабочий процесс новичкам. Во-вторых, в штате службы появился психолог, который работает исключительно с сотрудниками центра. Он помогает адаптироваться к изменениям и избежать эмоционального выгорания специалистам, работающим с людьми, зачастую находящимися в сложной жизненной ситуации.

Отдельное направление — модернизация привычных мероприятий вроде «ярмарок вакансий» для молодых соискателей. Эти процессы Центр намерен отлаживать вместе с вузами и другими учебными заведениями, проводя в том числе, мастер-классы, тренинги и тематические спецзанятия. Например, «Как научить презентовать себя работодателю» или «Как правильно подготовить CV».

Об этих и других нововведениях шла речь 17 октября на конференции «Позиционирование службы занятости в условиях трансформации рынка труда», прошедшей в Томске. В ней приняли участие представители работодателей, вузов, учреждений профобразования и госструктур из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской, Кемеровской, Тюменской, Омской, Новгородской, Свердловской областей, Республики Алтай и Ямало-Ненецкого автономного округа. Собравшиеся специалисты говорили о необходимости модернизации служб, поколенческих различиях и успешных методиках работы с клиентами центров.

Трансформация и модернизация: глава департамента по труду и занятости населения Томской области Светлана Грузных и заместитель губернатора Иван Деев на конференции Фото: Александр Мазуров

«Функции службы занятости сильно изменились: это структура, которая сегодня не только занимается подбором вакансий, но и решает огромное количество вопросов, связанных с изменениями на рынке труда. Мы с вами прекрасно знаем, что на протяжении последних лет их много произошло. У нас есть изменения в законодательстве по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья — и на эту тему мы достаточно активно работаем. Есть много изменений, связанных с выходом на рынок труда молодежи, которая имеет сейчас несколько другие компетенции и несколько другие требования — как в отношении себя, так и в отношении той работы, которую они пытаются найти», — отметил, выступая на конференции, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. По его мнению, для разных поколений это уже практически разные рынки труда. Отдельная тема — решение вопросов, связанных с пенсионной реформой и трудоустройством людей предпенсионного возраста.

«На рынке труда мы должны являться тем органом, который сможет решать архиважные задачи именно для человека. Человеколюбие для нас стало главным постулатом при определении нашей траектории развития. Причем человек — это не только соискатель, который приходит к нам, человек — это и работодатель, который представляет бизнес», - отметила, выступая на конференции, Глава Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Глава Центра занятости населения г. Томска и Томского района Оксана Кравченко рассказывает про изменения в работе ЦЗН Фото: Александр Мазуров

Она отметила - в России, по сути, сейчас отсутствуют площадки, где специалисты служб занятости могли бы встретится, обменяться опытом и обсудить проблемы отрасли. В частности, понять — как должны измениться службы занятости в современных условиях, каким ожиданиям соответствовать и что для этого требуется сделать.

Томску в этой ситуации уже есть что показать. И собрав в 2018 году на встречу коллег из 9 регионов, томский форум рассчитывает в будущем стать именно такой площадкой.

Текст: Елена Фаткулина

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