Где провести конференцию в Томске?

Гид по площадкам.

23 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Каждый организатор желает знать, где лучше провести конференцию. Мы изучили предложения томских площадок и собрали самый свежий гид для организатора мероприятий.

В нашей подборке — комнаты для переговоров, групповой работы, семинаров, а также залы для конференций и пространства для хакатонов — от самых официальных до неформальных.

Точка кипения

Где: пр. Ленина, 26.

Что: опенспейс с экраном и проектором, а также мягкой зоной отдыха. Комната для групповой работы, зал для выступлений и конференц-зал с экраном и микрофонами.

Пространство для групповой работы «Точка кипения» — проект Агентства стратегических инициатив. Провести мероприятие на этой площадке может любой человек, главное, чтобы оно соответствовало тематике Агентства и ряду условий: бесплатное для участников, несет практическую ценность, обучает и развивает. Чтобы забронировать пространство, нужно зарегистрироваться на сайте, подать заявку, встретиться с программным директором и убрать за собой после мероприятия.

В этом пространстве проходят как деловые форумы и игры, так и хакатоны, лекции, а недавно состоялся даже показ спектакля в рамках форума U-NOVUS-2018. Всего пространство вмещает до 250 человек.

Сколько: бесплатно.

Фото: Вероника Белецкая

Конгресс-центр «Рубин»

Где: пр. Академический, 16.

Что: место для проведения крупных мероприятий с большим количеством иногородних гостей.

Конференц-зал с амфитеатром, вмещающий 300 человек, укомплектован необходимым звуковым и видеооборудованием, возможна трансляция происходящего в зале на плазменных панелях в фуршетной зоне и в холле. Три конференц-зала поменьше — на 80, 50 и 30 человек — могут использоваться как залы для семинаров (зрительный зал, сцена для спикера) и как залы для проведения круглых столов. Большой холл при необходимости трансформируется в экспоцентр на 120 человек.

В «Рубине» можно не только провести конференцию, но и разместить гостей: номерной фонд гостиницы насчитывает 140 номеров. При гостинице также работает ресторан, в котором можно заказать фуршет, кофе-брейки и торжественный обед.

Сколько: стоимость аренды большого зала — от 20 тыс. рублей в день. Стоимость малых залов — от 3 тыс. рублей в день.

Фото: www.booking.com

Томская особая экономическая зона

Где: пр. Развития, 3.

Что: помещения на нескольких этажах и собственная столовая для организации обедов и кофе-брейков, а также парковка на 200 мест.

Общая вместимость большого зала 220 человек. Возможно зонирование, организация пространства в формате круглых столов и малых групп. Столовая на 100 посадочных мест, техническое сопровождение мероприятий.

Сколько: аренда начинается от 4 часов и стоит от 10 000 рублей.

Презентация зала

Гостиница «Бон Апарт»

Где: ул. Герцена, 1.

Что: конференц-зал вместимостью до 65 человек расположен на первом этаже гостиничного комплекса. Зал оснащен удобными креслами с откидывающимися столиками для конспектирования. В распоряжении организаторов мероприятий все необходимое техническое оборудование для проведения семинаров и конференций.

Сколько: стоимость аренды конференц-зала составляет 2900 руб/час, минимальная оплата — 2 часа. При заказе от 5 часов в день предоставляется скидка.

Фото: www.bon-apart.ru

Дом ученых

Где: ул. Советская, 45.

Что: конференции, семинары, круглые столы. В общем, все, для чего нужны посадочные места, техника и зона для организации регистрации и фуршета.

В Доме ученых есть три основных зала: большой на 150 посадочных мест, каминный зал на 70 и малый на 40. В каминном зале кроме того можно устроить круглый стол до 35 человек. Во всех залах есть Wi-Fi, оборудование для показа материалов и организации онлайн-конференций.

Фойе, в которое выходят большой и каминный залы, чаще всего используют для организации зоны регистрации и фуршета. Но при желании здесь можно провести выставку или небольшой концерт.

Сколько: по договоренности.

Развлекательный центр «Факел»

Где: ул. Красноармейская, 120.

Что: комплекс с кинозалом, двумя банкетными залами, фойе и переговорной комнатой.

Кинозал рассчитан на 218 посадочных мест, оснащен радиомикрофонами и кинопроектором. В переговорной комнате можно разместить от 10 до 30 человек и провести мероприятие небольшого формата. Банкетные залы на 150 человек каждый трансформируются также и для фуршетов на 300 человек. В них есть все необходимое звуковое оборудование, экраны и мониторы. А холлы на первом и втором этажах прекрасно подходят для размещения выставочного и рекламного оборудования. У здания есть огороженная территория и охраняемая парковка на 32 места. При необходимости можно заказать фуршет или банкет в самом комплексе.

Сколько: стоимость отдельных помещений и возможность проведения мероприятий разного формата обсуждается индивидуально.

Фото: fakel.net.ru

Гостиница «Спорт-отель»

Где: ул. Красноармейская, 124.

Что: зал на 30 мест с мягкими креслами, классическим интерьером и видом на Томск с высоты. Помещение оборудовано плазменной панелью, проектором и переносным экраном, аудиосистемой и кондиционером.

Сколько: стоимость аренды зала составляет от 1100 рублей/час.

Фото: www.booking.com

Центр «Томь»

Где: село Калтай.

Что: центр делового отдыха и сотрудничества. Большой комплекс зданий и административных помещений для частного и корпоративного отдыха.

Гостям «Томь» предлагает целый бизнес-центр с возможностью размещения гостей. Зал заседаний на 120 человек и три вип-комнаты на 12-15 человек оснащены всем необходимым для проведения деловых встреч. А если вам нужно организовать выездное обучение, в бизнес-центре есть учебный класс на 40 мест. На территории комплекса есть и собственное кафе с возможностью организации кофе-брейков, фуршетов и банкетов.

Стоимость: аренда помещений стартует от 4000 рублей в день. Для корпоративных клиентов предусмотрены специальные предложения по размещению в гостинице.

Фото: http://centr.tom.ru

Дом искусств «Усадьба Шишкова»

Где: Шишкова, 10.

Что: старинный особняк, расположенный в центре города, но в стороне от шумных улиц. Малый зал на 18 человек оборудован для телеконференций — микрофон и монитор на каждого участника. Большой зал на 40 человек с экраном, проектором, флипчартом. Гостиная подойдет для фуршетов и кофе-брейков. Предусмотрена парковка на 10 автомобилей.

Сколько: стоимость аренды от 800 рублей.

Фото: Томский Обзор

Музей славянской мифологии

Где: Загорная, 12.

Что: кроме музейных услуг здесь активно развивают смежные направления. Например, сдают в аренду помещение на 120 человек с проектором, экраном, маркерной доской и интернетом. В зрительном зале есть мягкие кресла, столы и термопот для кофе-брейка. Также можно арендовать плоскую крышу с видом на Томск, гостевую комнату и картинную галерею для небольших групп людей. В дополнение к аренде музей предлагает организацию культурной программы.

Сколько: стоимость аренды зала или крыши от 1000 рублей в час, мероприятия в картинной галерее и гостевой комнате оговариваются отдельно.

Фото: slav-museum.ru

Необычная библиотека «Зеленая лампа»

Где: пр. Ленина, 70.

Что: арт-пространство, библиотека, место для индивидуальной и групповой работы. Библиотека «Зеленая лампа» работает уже пять лет. В 2018 году они переехали в самый центр города, и теперь располагают двумя залами в подвале. Формат мероприятий, которые проводят в библиотеке, отличается разнообразием: это и образовательные встречи, и читки пьес, и кинопоказы. Помещения небольшие, до 50 человек, но уютные. При необходимости можно арендовать их для своего семинара или лекции. Есть общий зал и комната с проектором. Использование техники входит в стоимость зала.

Стоимость: малый зал с проектором стоит от 350 рублей в час до 2500 за весь день (12 часов). Большой зал от 1000 рублей в час до 6000 за весь день. Требуется предоплата в размере стоимость одного часа.

Фото: vk.com/albums-59700618

Центр спорта и творчества М15

Где: пр. Мира, 15.

Что: многофункциональное пространство с несколькими залами и возможностью организации как небольших встреч, так и мероприятий с несколькими площадками.

Для семинаров и обучающих программ в М15 есть конференц-зал на 50 человек. Использование презентационного оборудования оплачивается отдельно, возможна организация кофе-брейка и игровой зоны для детей. Также в центре есть две раздевалки, душ, три спортивных зала разного размера и кулинарная студия.

Стоимость: зависит от количества посетителей, дня недели и времени проведения. Минимальная стоимость 450 рублей за час, максимальная 4000 за весь день.

Фото: https://vk.com/center_m15​​​​​​

Sidenis space

Где: проспект Фрунзе, 103.

Что: креативное пространство для работы в сфере IT. Большую часть занимают места для индивидуальной работы, но есть и комнаты для переговоров, и конференц зал.

Meeting space вмещает 12 человек, а конференц-зал рассчитан на 30 посетителей. Оба зала оборудованы техникой для трансляции видеоматериалов.

Сколько: аренда обойдется от 750 рублей в час.

Фото: https://vk.com/sidenis.space

Текст: Катерина Маас

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