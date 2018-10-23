«ТОМск Сойер Фест» продолжается: ремонт в столярке и поиск финансирования

23 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова

Закончился летний сезон «ТОМск Сойер Феста», в течение которого планировали привести в порядок три объекта: дома по Ленина, 24 и Войкова, 18, а также 60-метровый забор на Дзержинского, 17.

Мы побывали на сборе волонтёров фестиваля, где узнали о итогах сезона и расспросили о дальнейших планах координатора проекта Андрея Иванова.

В этом доме на проспекте Ленина будет мастерская проекта Фото: Ульяна Сидорова

Главная новость — обретение проектом места для столярной мастерской. Благодаря этому работы по восстановлению исторического наследия планируют вести и в холодную погоду.

— Подвал на Ленина, 151, в котором мы сейчас обустраиваем мастерскую, по решению областной Думы был передан в безвозмездное пользование томскому отделению ВОСВОДа — «Всероссийского общества спасания на водах». Волей случая мы с познакомились с представителями организации и договорились о сотрудничестве, которое будем в дальнейшем обговаривать. А пока что мы уже приступили к приведению в порядок цокольного этажа дома, — рассказывает Андрей Иванов.

Ремонт в будущей мастерской Фото: Ульяна Сидорова

Как оказалось, собственная мастерская была мечтой для организаторов и волонтёров «ТОМск Сойер феста».

— В прошлом году с приходом холодов пришлось отложить все работы до лета, что нас очень угнетало. Мы бы хотели сделать наше движение круглогодичным: проводить мастер-классы, собираться, советоваться, делиться опытом. Пространство мастерской фестиваля даёт нам такие возможности. Здесь мы будем также заниматься изготовлением недостающих элементов декора, чтобы с наступлением тёплой погоды нам уже было с чем прийти на объект, — объясняет Андрей Иванов.

Деревянный декор с наличников, нуждающихся в реставрации Фото: Ульяна Сидорова

Крупные работы, проводившиеся этим летом, пришлось отложить на следующий год не только из-за наступления зимы.

— На Войкова, 18 и на Ленина, 24 часть работ пришлось отложить в связи с недостатком финансирования. С забором на Дзержинского, 17, где нужно проводить серьёзные работы, денег от государства тоже пока не дождались, — рассказывает координатор.

Координатор «ТОМск Сойер Феста» Андрей Иванов Фото: Ульяна Сидорова

У фестиваля остаётся надежда на ряд программ, поддерживающих волонтёрские движения. Организаторами «ТОМск Сойер Феста» уже отправлена заявка в фонд по сохранению исторического наследия «Внимание» общественного деятеля Ильи Варламова.

— В этом году финансово помог только Александр Макаров — экс-мэр Томска. Он приобрёл для фестиваля четыре деревообрабатывающих станка, которые мы вскоре перевезём в мастерскую. Сейчас цокольный этаж здания нуждается в ремонте, то есть в помощи неравнодушных томичей, — объясняет Андрей Иванов.

Жители Томска, желающие стать волонтёрами и/или спонсорами фестиваля могут отправить письмо на электронную почту tosdz@mail.ru. У «ТОМск Сойер Феста» есть также страничка в социальной сети ВКонтакте и Facebook.

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