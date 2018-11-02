Еда. Рецензии.

Ужин в бургерной The Bullz

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Новая бургерная The Bullz заинтересовала нас по нескольким причинам.

И место удобное — театральный сквер, самый центр Томска, и название отсылает к известной баскетбольной команде, а спорт мы любим. Да и в ленте фейсбука нам попалось несколько хвалебных постов знакомых, где о The Bullz говорили как о месте, где хочется задержаться надолго. Решили проверить так ли это на собственном опыте.

Где: пр-т Ленина, 80/1. По будням бар открыт с 11:00 до полуночи, в пятницу и субботу — до двух часов ночи.

Интерьер: в заведении три зала. В первом располагается бар, где мы заприметили колоритное чучело совы. Второй — маленький и проходной, зато с настольным футболом. Стены украшают полки с пивными бутылками и гитара. Основной зал третий — самый просторный и с уютными диванами; часть пространства используется в качестве сцены.

Интерьер эклектичен. Типичные подвальные старые кирпичные стены дополнены фиолетовыми вкраплениями с неожиданным кракелюром. На стенах — авторские постеры с фантазиями на тему о культовых героях фильмов и бургерах. Над каждым столиком, что нас особенно порадовало, множество лампочек разных форм в винтажном стиле.

Меню: гадали, из какого материала оно сделано, но знающие люди подсказали, что это шпон. По содержанию короткое, с емким пояснением «Еда&Бухло». Можно не предаваться мучительным раздумьям, а быстро сделать заказ. В еде почти ничего не отвлекает от главного — бургеров. Стоят они от 190 рублей, названия красивые — здесь тебе и «Феникс» (конечно, из птицы, и, кстати, самый недорогой), и «Минотавр» (разумеется, из мраморной говядины). Для любителей морепродуктов найдется вариант с тунцом и кальмарами.

Закуски — от 90 рублей: картофель в разных вариациях, кольца кальмара, наггетсы и прочая барная классика.

Уже в баре мы обнаружили надпись «Закусь» и узнали, что в дополнение к напиткам можно заказать и оленину, лосось, и прочее подобное (от 210 рублей).

Что касается «бухла», то разливные варианты представлены в баре. Цены от 180 рублей (дешевле всего в The Bullz сидр, правда, всего один вид). Бутылочное пиво в меню в основном светлое (от 80 рублей). Для тех, кто ведет трезвый образ жизни, но зачем-то пришел в бар, есть только чай (25 рублей пакетированный, 150 — авторский) и сок (80 рублей стакан). Вообще меню можно и не изучать, а напрямую высказывать свои предложения бармену — в холодильниках может найти немало вариантов бельгийских фруктовых напитков, различные сидры, стауты… В общем, будет что выбрать, главное понять, чего ты хочешь!

Еда: мы выбрали бургер «Авентадор». Он, вероятно, назван в честь знаменитого храброго быка, прославившегося в кровопролитных боях, так что неудивительно, что котлета в этом варианте из мраморной говядины. Дополнена она беконом, луком, сыром, соусом и грибами (они-то нас и заинтересовали). Также присмотрели горячую закуску — картофельные дольки с копченой паприкой. А из напитков выбрали разливной сидр — он оказался эстонским.

С сидра наш вечер и начался (180 рублей за 0,5 литра) — по вкусу без ярких нот, чуть с кислинкой, пьется легко.

Затем подали картофельные дольки с копченой паприкой (100 рублей). На вид они были просто обильно посыпаны приправой, но копченый привкус все-таки ощущался. Не острые, по вкусу неординарнее, чем просто картошка с соусом. С аппетитной корочкой.

Бургер «Авентадор» (330 рублей) подается вместе с черными перчатками. Лук в нем, в отличие от нашего прошлого опыта, без панировки. Но все равно, конечно, безумно сытно — огромная котлета, жареный бекон, немало грибов, сыр… Хорошо, что соуса немного. В общем, можно медленно есть весь вечер. Начинка была отличная, а вот булка нам понравилась меньше. Чем-то напомнила хлеб в самолетах — как будто размороженная.

Счет: 610 рублей.

Итого: мы думали забежать в The Bullz на пару часов, пришли около семи вечера. Но уйти отсюда оказалось ох как непросто! Как раз через два часа начался концерт — звучал старый (и не очень старый) добрый русский рок и немного собственных песен томских музыкантов. Сначала пел один исполнитель, потом гитару взял кто-то из гостей… Вот уже и час ночи!

У бара определенно есть своя атмосфера, здесь можно легко и душевно провести время. Вкусная еда, хороший выбор напитков, адекватные цены. За веселым вечером в хорошей компании думаем заглянуть туда еще не раз.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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