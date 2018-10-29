«Паны дерутся, а памятники трещат», или Как сохранить культурное наследие Томска

29 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГАСУ

АВТОР Катерина Маас

В рамках II съезда строителей и проектировщиков Томской области прошел круглый стол «Сохранение объектов культурного наследия». На нем специалисты обсудили, какие сложности и препятствия стоят на пути восстановления исторических памятников.

Приглашенными гостями на круглом столе выступили Никита Явейн, академик Российской академии архитектуры и строительных наук (Санкт-Петербург), и Валентина Старокожева, руководительница управления Минкультуры России по СФО (Красноярск).

Модерировала встречу Елена Перетягина, председательница Комитета по охране объектов культурного наследия. Также на встрече присутствовал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Участники встречи представили доклады и обсудили, какие именно проблемы чаще всего встают сегодня и перед подрядчиками, занятыми на работах по восстановлению исторических объектов, и перед юристами, и перед государственными служащими, которые следят за соблюдением норм.

Отсутствие специалистов

Работа на круглом столе «Сохранение объектов культурного наследия». На переднем плане — Валентина Старокожева Фото: пресс-служба ТГАСУ

Наиболее актуальной проблемой, по мнению Валентины Старокожевой, сейчас является ситуация, сложившаяся в 2018 году на фоне внесения изменений в постановление «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия».

Теперь проектным организациям, которые хотят пройти переаттестацию, необходимо иметь в управляющем составе, как минимум, трех человек с опытом реставрационной работы не менее трех лет за последние десять лет.

— Очередь на переподготовку выстроилась от Владивостока до Кремля. Желающих работать в отрасли много, а специалистов мало. Недостаточно просто быть строителем, нужно еще пройти курсы повышения квалификации и понять, чем занимается реставратор. Это мастер высочайшего уровня, а не ремесленник, — прокомментировала ситуацию Валентина Старокожева.

Конфликт интересов

Никита Явейн, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Фото: Анна Потехина

Другая серьезная проблема, с которой сталкиваются и государственные, и частные проектные организации — противоречащие требования Министерств культуры и строительства. Как заметил Никита Явейн, это приводит к ситуации, в которой паны дерутся, а памятники трещат.

Если при проектировании затрагивается конструкция внутри объекта, в силу вступают требования Министерства строительства. Например, когда дело касается проектирования проездов для маломобильных групп, закон предлагает проектировать «в рамках разумного». Но эта фраза некорректна и содержит в себе большое пространство для дискуссий.

Этот вопрос вызывал наиболее жаркое обсуждение. Из рабочих вариантов в итоге наибольшее внимание привлек совет Никиты Явейна использовать временные конструкции, которые разворачиваются в случае необходимости.

Отсутствие специальных норм

Для работы с историческими зданиями требуются особые строительные нормы и правила Фото: Анна Потехина

Как отмечают проектировщики, в России большая часть нормативно-правовых актов ориентирована на вновь возводимые здания, а не восстанавливаемые.

Например, для создания эвакуационных выходов или возможностей для передвижения маломобильных групп населения приходится нарушать целостность архитектурного ансамбля. Либо, что дольше, дороже и сложнее, искать способы и сохранить первоначальный вид объекта, и соблюсти требования пожарной безопасности. В документах Минстроя слово «реставрация» не упоминается, только «капитальный ремонт» или «реконструкция».

Два ярких томских примера — Дом науки им. Макушина и Дом офицеров. В обоих случаях проектным организациям пришлось искать способы удовлетворить требования и историко-культурной экспертизы, и Минстроя.

Собственники зданий

В мероприятиях II съезда строителей и проектировщиков Томской области принял участие замгубернатора Евгений Паршуто и другие должностные лица Фото: Анна Потехина



Далеко не всегда собственником объекта культурного наследия является государство. Это может быть и частный собственник или даже несколько человек, владеющие долями в здании.

Это вызывает целый ряд проблем. Часто собственники не могут договориться между собой. Иногда просто не понимают своих охранных обязательств, а значит, дают некорректные технические задания проектировщикам. Игнорируют или не знают о существовании культурного слоя, и не проводят необходимую археологическую экспертизу. Кроме того, в России, по мнению некоторых проектировщиков, нет надзорного органа, который бы регулировал эксплуатацию объекта после реставрации. Часто контролем занимаются люди, имеющие только общее представление о предмете охраны.

В решении этой проблемы, по мнению представителей организации «Электромонтаж», могло бы помочь создание надзорного органа или наделение такими полномочиями проектных организаций.

Тем не менее, и гости, и местные специалисты отметили что, несмотря на проблемы, работа по сохранению исторического и культурного наследия Томска ведется — как государственными, так и общественными организациями.

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