Гонконгский замес. Как инженер стал печь вафли и писать истории

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

АВТОР Валентина Бейкова

Этот парень похож на героя из аниме — азиат, худощавое телосложение, добродушная улыбка и очки на носу в аккуратной прямоугольной оправе.

Нет, он не из Гонконга. Он приехал в Томск из древнейшего города Казахстана, если не врет интернет. Отучился на инженера. Проработал по специальности три с половиной года. Разочаровался. Подсмотрел в интернете идею для бизнеса. Стал печь гонконгские вафли. А потом появился его дневник, в котором он делится своими наблюдениями за жизнью любителей вкусно перекусить.

Начало вкусной истории

В 2007 году Алексей Ан приехал в Томск из города Тараз, это в южном Казахстане. Молодой человек поступил в ТУСУР и выучился на инженера промышленной электроники. Освоив востребованную специальность, Леша стремился поднакопить денег, чтобы купить квартиру. Работа работалась, деньги откладывались, пока в один момент что-то пошло не так.

«Я работал в фирме, которая занималась установкой и обслуживанием систем видеонаблюдения, пожарной безопасности, турникетов и всего прочего, часто мотался по командировкам. Как-то раз меня попросили задержаться, и вместо 45 дней я отработал на объекте почти три месяца. Я был не против: семьи у меня не было и в Томске ничего особо не держало. Какая разница, где работать, если за это хорошо заплатят», — вспоминает Алексей.

Но парню не заплатили, точнее заплатили, но меньшую сумму. Он уволился и пытался понять, в какую сторону теперь двигаться.

«Просматривал ролики на YouTube, и случайно наткнулся на видео, в котором показывали, как готовят гонконгские вафли. В Томске я такого не видел, и подумал, что это отличная идея для своего бизнеса, — рассказывает Леша. — За время работы инженером мне удалось накопить неплохую сумму, и я решил купить франшизу. Нашел помещение, приобрел миксер, взял в аренду кофемашину, запустил рекламу в соцсетях и начал работать».

Так маленькое помещение в подвале дома на проспекте Комсомольском 39/4 стало местом, где вкусно кормят и где всегда рады гостям.

Так готовят гонконгские вафли Фото: Данил Шостак

Атмосферная начинка

Больше всего Леше не хотелось становиться простым продавцом вафель. Он хотел, чтобы его крохотное заведение наполнилось какой-то доброй и доверительной атмосферой. Для этого новоиспеченный предприниматель решил пойти на хитрость. Он разместил на стене ватман, попросил нескольких друзей написать положительные отзывы на стикерах, приклеил их на стену. Разложил на видном месте листки для записей, фломастеры, ручки и стал ждать обратной связи. Но идея провалилась.

«Оказалось, что одного ватмана для этого будет маловато, — смеется Леша. — Уже через полтора месяца весь ватман был заклеен рисунками, положительными отзывами и обещаниями вернуться снова. Такого эффекта я не ожидал. Но раз гостям эта идея понравилась, разместил на соседней стене еще один ватман».

Коллекция отзывов постоянно пополняется Фото: Данил Шостак

Потом у молодого предпринимателя появилась идея создать территорию без интернета, и он предложил своим гостям альтернативу. На месте шкафа, где раньше стояли банки с краской и мелкий инструмент, появились открытые полки с книгами и раскрасками.

«Книги в наше время — дорогое удовольствие. Поэтому предложил в своей группе в соцсети обменять книги на вафли. Так на полках появилось целое собрание сочинений шотландского прозаика, поэта и историка Вальтера Скотта, детективные истории российских и зарубежных авторов, книги в жанре фэнтези, детские сказки. Особенно меня порадовала яркая иллюстрированная книга «Города России». Я понимаю, что в магазине она стоит огромных денег, но бывший владелец не пожалел обменять ее на вафлю», — делится Алексей.

Маленькая библиотека Алексея Фото: Данил Шостак

Еще одной «фишкой» продавца вафель стал электронный дневник, в котором он делится своими наблюдениями за клиентами. Алексей ведет записи в своей группе во «ВКонтакте». Кто-то становится обезличенным и молчаливым героем одной истории, а кого-то читатель встречает раз за разом, наделяет героя внешностью и характером. Как только он вновь встречается в очередном тексте, сразу становится ясно о ком идет речь.

«В интернете увидел аккаунт девушки, которая занималась открытием кафе с нуля. В своем интернет-дневнике она делится опытом общения с арендаторами, строителями, поставщиками, рассказывает о своих промахах и делится лайфхаками. Я подумал, что эта классная идея и тоже решил ей воспользоваться, — рассказывает Алексей. — Со временем стал получать отклики читателей. И однажды ко мне зашла журналистка Елена. Вафли ей понравились, но еще больше ей понравился мой дневник. Она похвалила меня, сказала, что это отличная идея, и тексты легко читаются. Потом она оставила у себя на странице в сети очень теплый отзыв. Тогда я понял, что затею с дневником бросать не буду».

Страничка из дневника Алексея https://vk.com/bubbletime_tomsk

К своему писательскому детищу Алексей подошел основательно. Для начала взял за правило писать регулярно, даже выделил для этого определенное время. Пишет по утрам о том, как прошел его предыдущий день, чем запомнились гости, если они запомнились, делится секретами ведения бизнеса. Проще говоря, рассказывает о муках хождения по госучреждениям, о борьбе с грозной бюрократической машиной и переговорах с возможными партнерами. Каждая статья имеет свой эпиграф, в котором содержится цитата известного человека или выдержка из произведения. Завершает эффект прикрепленная музыкальная композиция. Такое вот полное погружение — и история увлекательная, и цитата емкая, и музыка для атмосферы.

«Постоянным читателем дневника стала мама. Она осталась в Казахстане, и понятно, что видеться получается крайне редко. Зато мы созваниваемся, но когда я рассказываю о том, как прошло то или иное мероприятие, она обычно говорит что-то вроде: «Да-да, я знаю, я читала». Вот и получается, что она далеко, а знает обо всем, что у меня происходит. Даже как-то необходимость звонить отпадает», — разводит руками парень.

Добавка со вкусом русского рока

Признаться честно, заведение Алексея находится в месте не с самой большой проходимостью. Бывают дни, когда клиентов совсем мало. Тогда парню приходится самостоятельно поддерживать творческую атмосферу этого места, чтобы не выветрилась, так сказать. Для этого есть несколько способов. Например, можно воспользоваться специальным инструментом, который гонит прочь хандру, или наоборот может вогнать в приятную тоску. Все зависит от репертуара. Алексею по душе русский рок.

«Эту гитару мне подарил один очень хороший друг еще в 2013 году. Где-то года два, или два с половиной, я еще что-то пытался играть на ней, но потом она просто стояла без дела. Решил принести ее сюда. Иногда выхожу в зал, играю что-нибудь, даже пою. Не знаю, хорошо ли получается, пока выступаю без зрителей», — смеется Леша.

Еще один способ занять себя — рисование.

«В детстве мама отдала меня в художественную школу. Подумал, что неплохо было бы что-то вспомнить. Даже купил альбом и карандаши, но пока не очень получается», — смущенно показывает рисунки парень.

И, наконец, скоротать время помогают книги. Что-то взято из школьной программы, что-то советуют почитать друзья.

«Когда мотался по командировкам, времени на чтение было куда больше. Сейчас читаю не так много, но эту полезную привычку стараюсь не бросать», — улыбается молодой человек.

Я была у Алексея дважды. Первый раз заходила вместе с супругом, чтобы узнать, что за зверь такой - «гонконгские вафли», и посмотреть на человека, который каждый день пишет истории. Даже стала героиней одной из них. Второй раз шла уже с фотографом, чтобы уточнить некоторые вопросы и сделать фотографии для материала. А недавно муж сказал, что хочет гонконгских вафель, они, к слову, мне понравились не меньше, чем истории. Думаю, загляну к Алексею еще не раз.

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