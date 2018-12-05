Семейные реликвии.

Путешествие иконы длиной в 123 года

5 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

обозревательница Катерина Маас

Мы продолжаем проект «Семейные реликвии», где томичи разных поколений могут рассказать о вещах, которые бережно хранятся в их семьях и передаются по наследству — от предков потомкам.

Одна из таких реликвий, икона Спаса Вседержителя, хранится в семье нашей обозревательницы Катерины Маас. Она была сделана в Москве в XIX веке, после чего попала в деревню Былино Томской области, прокатилась по Молчановскому району и оказалась в Томске.

Наша история начинается в 1925 году в деревне Былино, где Екатерина Семеновна Сайнакова двадцати лет от роду выходит замуж за Николая Спиридоновича Писарова, на год ее старше.

В этот день мать Екатерины подарила ей икону с образом Спаса Вседержителя. Так образ попадает из мастерской в Москве в дом простых сибирячек и вместе с ним проживает долгую жизнь сельских жительниц, работниц леспромхоза, многодетных матерей и дочерей своего времени.

Екатерина Сайнакова родилась в 1905 году в деревне Былино. Это было небольшое поселение, основанное крестьянами во время массового заселения Сибири, в 1826 году. До начала ХХ века климат и тяжелые условия жизни не давали поводов для быстрого роста деревни, но все же первым жителям удалось зацепиться на месте селькупских поселений.

К 1911 году деревня Былино насчитывала 15 дворов и 110 человек населения. Тогда сельчане, в основном, жили за счет промысла в тайге. После революции, когда советская власть вплотную занялась развитием лесозаготовительной отрасли в Томской области, деревня подросла. Но только за счет семей: в 1929 году там было 19 дворов, а вот жителей — 104 человека.

Спас Вседержитель Фото: Катерина Маас

Точно неизвестно, когда икона попала в дом Сайнаковых в деревне Былино, но выпустили ее в 1895 году на типографской фабрике. На ней изображен один из наиболее распространенных в иконописи образов — Иисус Христос Вседержитель. В одной руке он держит Евангелие, а другая сложена в благословляющем жесте. Кроме изображения, на иконе есть отметка о дате выпуска и штамп о том, что икона прошла цензуру — в царское время этот пункт был обязателен для всей продукции религиозной тематики.

В 1941 году Николай Спиридонович ушел на войну, где и пропал без вести в декабре 1942 года. Нам мало известно об уровне образования и семейной жизни Писаровых, но они родили в браке шесть детей и к моменту исчезновения отца прожили вместе пятнадцать лет, не считая тех, что шла война. Имя Николая Спиридоновича вместе с другими высечено на стеле в Лагерном саду.

Информация из документов, уточняющих потери https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58509266

Старшая дочь Клавдия родилась в 1926 году, вслед за ней еще трое братьев и две сестры. В Былино имелась только начальная школа, поэтому из-за тяжелого материального положения семьи и необходимости помогать матери по хозяйству и с младшими детьми Клавдия рано оставила учебу — ходить в соседнее село и продолжать образование у нее просто не было времени. Несмотря на тяжелое детство, Клавдия Николаевна на всю жизнь сохранила любовь к чтению.

Екатерина и Николай Писаровы с дочерьми (слева направо): Клавой и Физой (Анфисой) Фото: из семейного архива

После войны Клавдия вышла замуж за Ивана Ивановича Былина, уроженца одноименной деревни. Он тоже успел пройти войну, послужить на Дальнем Востоке, побывать в немецком плену и вернуться домой с орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

Оба супруга работали в местном леспромхозе и часто переезжали. Их жизнь напрямую была связана с развитием и упадком лесозаготовок в Молчановском районе. Кроме этого они держали домашнее хозяйство, отец ездил на рыбалку. Перед тем, как окончательно выехать из района в Томск, Былины жили в деревне Сулзат.

Клавдия и Иван Былины с дочерьми (слева направо): Ниной, Людмила, Зоей и Валентиной Фото: из семейного архива

В семье Былиных родилось четыре дочери: Нина, Зоя, Валентина и Людмила. В отличие от своей матери они получили возможность закончить школу и поступить в томские учебные заведения. Правда, только одной из дочерей удалось поступить в университет. А вот следующие два поколения семьи учились уже в университетах — от Томска до Санкт-Петербурга.

Валентина и Людмила Былины в детстве Фото: из семейного архива

До 1996 года икона находилась в доме бабушки Екатерины Семеновны: сначала в деревне Былино, затем в соседнем Амбарцево, а после переезда в Томск вслед за сыном — в маленькой квартире на улице Пушкина. В 1996 году Екатерина Семеновна скончалась в возрасте 95 лет, и икона перешла к ее старшей дочери Клавдии.

К этому моменту вся семья Былиных перебралась в Томск. Клавдия Николаевна долгое время работала на конвейере Завода резиновой обуви, а Иван Иванович — вахтером в ТПУ. После смерти родителей икону забрала третья дочь супругов Валентина, которая и рассказала нам эту историю.

После смерти родителей мы разбирали вещи, и каждая взяла себе что-нибудь на память. Я забрала икону, не знаю даже, почему. Просто подумала, что ее нужно забрать и сохранить, — рассказывает нынешняя владелица иконы.

В семье никогда не рассматривали икону как реликвию, но тем не менее не думали и о продаже наследства. По словам Валентины Ивановны, такая мысль просто не приходила ей в голову. Вряд ли у иконы есть и некая антикварная ценность, хотя на оценку ее ни разу не носили. Скорее это фамильная реликвия, сохранившаяся благодаря стечению обстоятельств и особому отношению к предмету, который долгое время хранился в семье. А еще память об ушедших поколениях.

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