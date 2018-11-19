Retro Instagram: Какой ты краевед?

19 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В октябре в Краеведческом музее заработала камерная, уникальная выставка Томский Retro Instagram.

На ней — оригиналы архитектурных зарисовок томских художников, заменившие в 1920-е дорогую фотосъемку. По просьбе городских властей несколько художников обошли весь город пешком, чтобы зарисовать здания, ворота и орнаменты, которые представляли историческую или архитектурную ценность.

С тех пор многие улицы изменили названия, а здания сохранились только на бумаге. Сегодня эти рисунки или их копии представлены в Краеведческом музее. Название выставки — Retro Instagram — отсылает нас к временам, когда чтобы поделиться с друзьями красивым видом или интересным декором здания, нужно было обладать художественным талантом и терпением.

В выставочном зале — напольная карта города столетней давности с QR-кодами, через которые можно увидеть экспонаты выставки прямо на своем смартфоне. А еще кураторы установили экран-экскурсовод: вводите историческое название улицы и вам через Google Maps показывают, как она называется и выглядит сегодня.

И пока вы стоите в длинной очереди за билетом на Томский Retro Instagram, можно проверить свои знания о городе в нашем небольшом краеведческом квизе:

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