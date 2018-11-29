Удивительный ломбардъ. История здания на Карла Маркса, 26

29 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

АВТОР Валентина Бейкова

На улице Карла Маркса, 26 в Томске, по соседству с «больницей водников», стоит здание необычной архитектурной формы. Оно имеет П-образный вид и со всех сторон одинаково по высоте. Но фасад, который выходит на улицу К. Маркса, имеет три этажа, а крыло здания, скрытое во дворе, — целых шесть!

Речь идет о здании городского ломбарда, построенного в начале прошлого столетия. Оно же в разное время имело адрес Духовская, 24 и Карла Маркса, 24. Сейчас здесь располагаются сразу два государственных архива - ЦДНИ ТО и архив Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова.

О секрете архитектурного феномена, обитателях исторического здания, тайниках и неожиданных находках нам рассказала заместитель директора Центра документации новейшей истории Томской области Людмила Приль.

Долговая история городского ломбарда

Проект здания городского ломбарда, выполненный архитектором Т. Фишелем Фото: Вероника Белецкая

Здание городского ломбарда было возведено по улице Духовской, 24 на участке земли между конторой купца Горохова и Духосошественской церковью (она не сохранилась).

Здание проектировалось по типу лучшего в России Петербургско-Коломенского ломбарда, открывшегося на Мойке в 1909 году. Внутри историческая постройка имеет совсем немного декоративных элементов, а вот снаружи ее украшают колонны, герб города, лепнина и небольшой кованый балкончик.

Еще на этапе проектирования городской архитектор Товий Лазаревич Фишель вместе со строительным комитетом приняли решение сделать упор на практичность здания и его функционал.

Фасад здания Фото: Вероника Белецкая

Но со строительством все оказалось не так-то просто. Мало кто знает, что здание городского ломбарда в Томске было построено на участке земли, отнятом за долги, и на средства, взятые в долг.

История эта началась еще в январе 1897 года, когда городским общественным управлением был учрежден томский городской ломбард. Учреждение было открыто на улице Магистратской, 4, ныне улица Розы Люксембург, 2. Для нужд ломбарда были арендованы помещения в деревянном доме наследников купца Батурина. Почти сразу после открытия встал вопрос о строительстве собственного здания, так как хранить имущество и ценности, переданные в залог, в деревянном строении было опасно.

Только в 1908 году Томская городская дума приняла решение о строительстве здания для ломбарда. Правда, долгое время не могли выбрать место под застройку и найти источники финансирования. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Первый распорядитель ломбарда Петр Иванович Сапожников оказался нечист на руку. Предприимчивый мужчина сдавал в ломбард несуществующие вещи, но обман вскрылся. В итоге Сапожников задолжал городской казне 12 тысяч рублей. За долги городу ему пришлось отдать участок земли по улице Духовской, 24 с двухэтажным деревянным домом.

В феврале 1911 года городская дума постановила построить на указанном месте собственное здание городского ломбарда, а в конце марта утвердила проект и смету на постройку в сумме 81 755 рублей. Вскоре отыскался и первый инвестор. Им оказался городской голова и предприниматель Иван Максимович Некрасов.

Некрасов согласился вложить в строительство 40 тысяч рублей при условии, что средства будут возвращены. Часть средств были переданы строительному комитету деньгами, а часть в виде поставок кирпича с завода инвестора. Кстати, если хорошо поискать, то в стенах здания можно найти кирпичи со штампом «ИН» — Иван Некрасов.

Кирпичи с клеймом завода Ивана Некрасова Фото: Вероника Белецкая

Позже строительный комитет прислал городскому голове официальное сообщение о том, что закладка здания ломбарда состоится 15 мая 1911 года в 12 часов дня. Члены комитета также просили пригласить на мероприятие гласных городской думы.

Документ этот сохранился до наших дней, как и счет на организацию чайного стола по случаю начала строительства. В документе четко прописано, сколько средств было выделено на оплату услуг священника, на восковые свечи, на чай, сахар, сыр, ветчины и другое.

Приглашение на закладку ломбарда и счет на организацию чайного стола Фото: из фондов ЦДНИ ТО

«Комитет начал активную работу. Необходимо было снести «деревяшку», которая стояла на этом самом месте, требовалось завезти бутовый камень, провести торги на строительство здания. К июлю все деньги закончились. В это время Некрасов получает сообщение о том, что деньги, которые он предоставил, ему могут не вернуть. Поэтому городской глава требует у строительного комитета отчитаться, куда были потрачены деньги и на каком этапе находится строительство, — рассказала заместитель директора Центра документации новейшей истории Томской области Людмила Приль. — В результате конфликта с Некрасовым строительный комитет аккуратно складывает счета, выставленные мастерами, все протоколы. Все бумаги отразились в нескольких делах, которые сохранились в Государственном архиве Томской области».

Письмо Некрасова строительному комитету Фото: из фондов ЦДНИ ТО

Из сохранившихся документов хорошо видно, что строительный комитет был заинтересован не только в том, чтобы в городе появилось очередное здание, но и в том, чтобы оно могло выполнять возложенные на него функции.

Так, например, сохранилась переписка, в которой поднимается вопрос о том, как здание должно отапливаться, какие перекрытия должны быть установлены, как строгий контроль качества материалов помогал экономить во время строительства.

Замдиректора ЦДНИ ТО Людмила Приль рассказывает историю ломбарда Фото: Вероника Белецкая

«Деньги закончились, а вопрос со строительством нужно было как-то решать. В состав строительного комитета входили Ефим Лукьянович Зубашев, врач Александр Алексеевич Грацианов, купец Петр Васильевич Иванов. Они обратились к городским гласным с предложением занять деньги друг другу. Векселя, в которых прописаны суммы займов, также сохранились до наших дней», — показывает документы Людмила Приль.

Вексель на сумму 1000 рублей Фото: из фондов ЦДНИ ТО

К концу 1911 года здание было построено. В следующем году велись работы по отделке и оснащению. Всего на строительство объекта было потрачено 87217 рублей и 36 копеек.

В конце 1912 года здание было освящено, а на стену поместили табличку «Построил художник Т. Л. Фишель, 1911 г. — 1912 г.».

Памятная табличка на стене ломбарда Фото: Вероника Белецкая

К тому времени Фишель уже покинул Томск и проживал в Одессе. Члены строительного комитета в знак уважения к проделанной работе отправили архитектору телеграмму, в которой сообщили, что строительство успешно завершено.

Телеграмма Товию Фишелю о завершении строительства Фото: из фондов ЦДНИ ТО

Аукционный зал и комната с бронированной дверью

Бывший аукционный зал - самое большое помещение в ломбарде Фото: Вероника Белецкая

На первом этаже трехэтажной части здания размещался огромный аукционный зал с высокими потолками и большими окнами, здесь шла продажа невыкупленных предметов. Изначально он занимал целый этаж, но сейчас разделен стеной: в одной части административные кабинеты Центра документации новейшей истории Томской области, в другой — общественная приемная.

В конце зала есть дверь, - раньше за ней находились квартиры сотрудников, которые обслуживали ломбард. В жилую часть был обустроен отдельный вход с улицы, и в аукционный зал из квартир попасть было нельзя.

«Здесь должны были быть квартирки швейцара, дворника и еще кого-то. На 20 квадратных метрах необходимо было разместить туалет, маленькую кухоньку и собственно жилые комнаты. В 1912 году такое жилье воспринималось, как само собой разумеющееся, — пояснила Людмила Николаевна. — Сейчас в этой части здания находятся кабинеты специалистов архива».

Дверь, за которой находились квартиры сотрудников Фото: Вероника Белецкая

На второй этаж поднимаемся по парадной лестнице. Ее ступени выполнены в технике терраццо - когда в бетон добавляют мраморную крошку, чтобы получилось бесшовное мозаичное покрытие.

Лестницу освещают большие окна. На площадках между этажами уложена керамическая плитка.

Парадная лестница Фото: Вероника Белецкая

«У меня есть подозрения, что Петр Васильевич Иванов сам заплатил за эту плитку, потому что сохранились документы, в которых значится: «по личному указанию Иванова, желто-красный крест». И этот самый рисунок плитки мы видим с вами на полу», — рассказала Людмила Николаевна.

Старинная плитка на лестничной площадке Фото: Вероника Белецкая

Кованые перила выполнены в строгих линиях. На них размещены жетоны с перекрещенными малярными кисточками.

Судя по всему, это наследие Индустриального института, один из факультетов которого находился в здании ломбарда в 1936 году. Есть упоминания, что это был рабфак вуза.

Малярные кисти на медальонах парадной лестницы Фото: Вероника Белецкая

На втором этаже на тумбе установлена металлическая конструкция, которая с виду напоминает подставку для факела или подсвечника.

Но, по словам, работницы архива, сохранились счета, в которых говорится, что здесь была обычная электрическая лампа с плафоном (кстати, практически такая же сохранилась в доходном доме Макушина на Крылова, 23а, вероятнее всего, здание так же строилось по проекту Фишеля).

Подставка для лампы Фото: Вероника Белецкая

На втором этаже здания ломбарда размещались основные операционные залы, велись работы по приему имущества граждан и выдаче денежных средств, здесь же располагался кабинет директора.

Особый интерес вызывает комната для хранения золота и драгоценностей. В дверном проеме установлена бронированная дверь толщиной 14 сантиметров.

Окна в помещении закрашены краской, чтобы солнечный свет не испортил документы, которые будут здесь храниться.

Дверь в хранилище Фото: Вероника Белецкая

«С первого взгляда дверь выглядит, как деревянная. Но на самом деле с обеих сторон она закрыта бронированными пластинами. Если их снять, то можно посмотреть, как устроен механизм двери - специалисты говорят, что он до сих пор жив, — рассказывает Людмила Приль. — Сохранилась необычная ручка двери. Работала она, скорее всего, как ручка сейфа — поворотом ручки выдвигались верхний и нижний штыри, а затем ключом закрывался сейфовый замок».

Людмила Приль проводит экскурсию по зданию Фото: Вероника Белецкая

Сейчас дверь не функционирует, так как под тяжестью собственного веса она осела и не входит в дверной проём.

В военные годы на втором этаже размещались квартиры офицерского состава Тульского оружейно-технического училища и его медсанчасть, поэтому помещения изменили свой первоначальный облик и планировку.

Сегодня на этом этаже расположен кабинет специалистов Центра документации новейшей истории и помещение, где хранятся документы.

В бывших операционных залах Фото: Вероника Белецкая

Квартира распорядителя ломбарда

В одной из комнат Фото: Вероника Белецкая

На третьем этаже здания мы попадаем в помещение с красивой лепниной на потолке и молдингом. Здесь находилась квартира распорядителя ломбарда Серафима Сергеевича Шишкина.

Окна в этом помещении имеют необычную форму - они узкие, высокие, а расстекловка в их верхней части напоминает большие снежинки. До сих пор окна сохраняют тот же вид, что придумал для них архитектор Фишель еще на этапе проектирования.

Окна со старинными переплетами Фото: Вероника Белецкая

В соседней комнате установлены двухэтажные деревянные стеллажи. В скором времени их заполнят документами.

Из комнаты есть выход на небольшой балкончик с коваными перилами. Отсюда открывается вид на улицу Карла Маркса.

Вид с балкончика Фото: Вероника Белецкая

За стенкой находится еще одна большая и светлая комната. Окна здесь расположены на двух стенах. В комнате нет особого убранства, как в первом помещении.

На потолке - старая люстра, но, по мнению работников архива, висит она здесь не с первого дня, а годов с 30-40-х. К тому же, один из плафонов явно поселился на ней уже в наши дни.

Люстра в бывшей квартире распорядителя ломбарда Фото: Вероника Белецкая

В 70-80-е годы здесь находился читальный зал Государственного архива Томской области.

Сегодня бывшую квартиру распорядителя ломбарда занимает отдел комплектования ЦДНИ ТО. Сюда поступают документы от предприятий. Здесь их сортируют, составляют на них описи, раскладывают по специальным коробкам и отправляют в хранилище.

Фотография из читального зала архива. 80-е гг. Фото: из фондов ЦДНИ ТО

На третьем этаже также располагалась небольшая квартира артельщика. Судя по плану Фишеля, в ней была одна комната, кухня и санузел. Сегодня это единое хозяйственно-бытовое помещение архива.

Кладовые

Дверь в бывшие кладовые Фото: Вероника Белецкая

Через дверь в бывшей квартире артельщика выходим на площадку с лестницей и оказываемся на пятом этаже той части здания, которая скрыта во дворе. По задумке архитектора, здесь размещались кладовые ломбарда: помещения здесь по высоте в два раза меньше, чем в офисной части, поэтому и этажей получилось в два раза больше. Шестой и пятый этажи хранилища занимает архив Томского областного краеведческого музея. Остальную часть здания занимают хранилища Центра документации новейшей истории Томской области.

Лестница этой части здания имеет скромный вид. На каждой площадке есть кованая дверь в соседнее помещение.

Лестница в бывших кладовых Фото: Вероника Белецкая

Спускаемся на третий этаж и проходим за металлическую дверь. Попадаем в кабинет с очень низким потолком и выступающими балками. Людям высокого роста здесь следует быть крайне осторожными.

Один из кабинетов с потолочными балками - сейчас здесь работают сотрудники архива ТОКМ Фото: Вероника Белецкая

В кабинете есть дверь, которая ведет на еще один, на сей раз длинный балкон, с которого хорошо видно конструкцию здания. Фасадная часть имеет три этажа с высокими потолками, хранилище — шесть этажей с крохотными окнами.

С длинного балкона видны оба фасада здания: один высотой в три этажа, другой - в шесть Фото: Вероника Белецкая

«Так как в ломбард сдавали, в том числе, поношенные шерстяные и меховые вещи, должно было быть место, где эти вещи будут сушить и проветривать, — пояснила Людмила Николаевна. — Понятно, что в год открытия кладовые не были сразу забиты под завязку. В одном из номеров газеты «Сибирская жизнь» речь идет о том, что обороты ломбарда в 1906 году были одни, а в 1911 году они выросли почти в два раза. Поэтому в строительном комитете понимали, что строить нужно «на вырост»».

Статья из газеты "Сибирская жизнь" от 27 ноября 1912 года Фото: Вероника Белецкая

В кабинете имеется еще одна дверь, которая ведет в само хранилище. В свое время именно здесь на деревянных стеллажах хранилось имущество, которое граждане Томска сдавали в ломбард.

Местами сохранились даже большие металлические крючья, вмонтированные в потолок. Согласно имеющимся документам, они были установлены фирмой инженеров Ц. Любинского и Э. Векера, «дабы прикрепить к ним железные прутья, чтобы можно было сохранять товары в висячем положении» (не в последнюю очередь, кстати, в целях защиты от грызунов).

Крюк для подвешивания товаров Фото: Вероника Белецкая

Сегодня в бывших кладовых на металлических стеллажах в специальных коробках хранятся документы ликвидированных предприятий Томской области.

Минимум раз в год коробки и стеллажи должны протираться от пыли. В помещении, где мы находились, пылью, кстати, даже не пахнет, хотя коробок здесь очень много. Сотрудник архива тщательно следит за своими «сокровищами».

Хранилище ЦДНИ ТО Фото: Вероника Белецкая

Архив ломбарда

Помещение бывшего архива ломбарда Фото: Вероника Белецкая

По проекту архитектора Фишеля в перемычках между двумя частями здания есть так называемые антресоли. В антресоли второго этажа находился архив ломбарда. Здесь хранились документы, которые отражали все операции по приемке и возврату вещей, выдаче денежных средств.

Окна в помещении очень старые, есть вероятность, что они стоят с момента постройки здания. Выключатели тоже раритетные. В комнате установлены деревянные стеллажи - Людмила Николаевна предполагает, что установлены они были в советское время.

Пока помещение пустует - оба архива лишь недавно перебрались в это здание, раньше его долгие годы занимал Государственный архив Томской области.

Окно архива Фото: Вероника Белецкая

Такая же антресоль расположена на первом этаже, сейчас она полностью переоборудована. Там находятся кабинеты сотрудников архива.

История обитателей

Выход на балкон Фото: Вероника Белецкая

После революции 1917 года ломбарды в стране позакрывались. Здание на Духовской ждала сложная, но с какой-то точки зрения, довольно благоприятная судьба.

Еще со времен Первой мировой войны здесь собирали людей, которых потом с речного вокзала на барже отправляли на фронт. Здесь же находились швейные мастерские Красного креста.

Известно, что в 1923 году именно в этом здании проходила Губернская сельскохозяйственная выставка. А в 1929 году сюда заселился городской архив, ныне Государственный архив Томской области, но в бывшем ломбарде всегда квартировали и другие организации. Так, с 1923 по 30-е годы здесь находился Институт социального перевоспитания трудных подростков, так называемый ИНСПЕР. Воспитанники частенько досаждали архиву, били стекла, влезали в хранилища и портили документы.

В 1936 году в здании размещался корпус Индустриального института.

В 1941 году в начале войны сюда эвакуировали 100 тысяч дел из партийного архива украинского города Сталино, ныне город Донецк, вместе с ними прибыли партийные документы из Харькова и Одессы.

В 1943 году из-за угрозы со стороны Японии было принято решение здесь же, в Томске, развернуть архив Дальнего Востока. Есть информация о том, что в это время в здании уже размещалась медсанчасть Тульского оружейно-технического училища и квартиры его работников.

В 1944 году, после выделения Томской области из состава Новосибирской, партийный архив Томского обкома тоже первоначально разместили в этом здании.

В конце войны Донецкий партархив уехал, а вот архивные документы Дальнего Востока хранились в доме на Карла Маркса до 1991-1993 годов.

Сотрудники Государственного архива Томской области. 80-е годы ХХ века Фото: Вероника Белецкая

Государственный архив Томской области в 2012 году переехал в новое здание на улице Водяной.

Сегодня на Карла Маркса соседствуют Центр документации новейшей истории и архив Томского областного краеведческого музея.

Стеллаж с секретом

Людмила Приль Фото: Вероника Белецкая

«В прошлом году мы разбирали один из деревянных стеллажей, которых в этом здании очень много. У этого стеллажа цоколь был закрыт простыми деревяшками. А за ним мы нашли меньшевистскую газету «Молния», датированную 26 ноября 1917 года, со штампом «Из книг Б.П. Юхневича». В газете содержится очень жесткая критика большевиков, которые находились у власти только месяц, — рассказала Людмила Николаевна. — Этот номер входил в состав коллекции газет по истории революционного движения, которую собирал Болеслав Петрович Юхневич. Сейчас мы знаем, что это очень редкий экземпляр, в России их сохранились единицы. Но в те годы за хранение ее в архиве сотрудники могли поплатиться жизнью».

Газета "Молния" от 26 ноября 1917 года Фото: Вероника Белецкая

В 20-30-е годы в архивах СССР проходили макулатурные кампании. По мнению большевиков, только сдав в макулатуру документы буржуйской эпохи, архивы могли помочь индустриализации страны. В то же время зоркие люди очень трепетно следили за тем, чтобы среди бумажного хаоса не завалялись, например царские листовки, агитационные издания противников нового режима, потому что их могли прочесть и работники архива, и те, кто эту бумагу купит. Видимо, кто-то, спасая свою жизнь, решил эту газету припрятать.

Под стеллажом она пролежала не одно десятилетие. На газете есть пятна краски, которая капала, когда красили стеллаж или обрабатывали противопожарной смесью.

«Наша задача сегодня отреставрировать ее и привести в надлежащий вид», — подытожила Людмила Приль.

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