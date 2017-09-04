В Томске ожидаются заморозки
4 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
С завтрашнего дня и до конца недели, с 5 по 10 сентября, в Томске возможны заморозки 0…-2 °С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
Во вторник в Томске прогнозируют переменную облачность. Без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +3…+5 °С, днем +12…+14 °С.
В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.
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