В Томске разрабатывают приложение для поиска напарников для тренировок

5 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Томская компания SibEDGE по заказу стартапа из Благовещенска разрабатывает мобильное приложение Gensport для поиска напарников и профессиональных инструкторов для тренировок, сообщает региональный инновационный портал.

«На Дальнем Востоке есть отдельные разработчики, но команд, к сожалению, нет. Собирать с нуля собственную команду — это лишние риски и расходы, поэтому я провел анализ порядка 16 сибирских компаний и выбрал SibEDGE, которой передал разработку альфа-версии проекта», — рассказал автор проекта Gensport Роман Санжаревский.

По словам разработчика, ключевым в проекте было сфокусироваться на функционале, который лучшим образом решает проблему конечных клиентов. Это то, что часто называют MVP (Minimum Viable Product), но далеко не все знают, как его сделать. SibEDGE использовал подход Impact Mapping. Он помогает еще на стадии стратегического планирования организовать совместную работу и в результате создать эффективный программный продукт.

«Для успеха этого проекта важнее была управленческая, а не программная технология», - добавляет автор проекта.

На разработку Роман собрал инвестиционные и собственные средства и подал заявку в акселератор ФРИИ. В феврале этого года томские разработчики приступили к работе, а в апреле продукт представили менторам.

«Изначально главной идеей приложения был поиск напарника для совместных тренировок, но она была скорректирована. Итоговый вариант будет ориентирован не только на новичков в фитнесе, но в основном на фитнес-инструкторов», — пояснил Роман Санжаревский.

По его словам, первым приложение поможет найти себе компанию для тренировок и начать ходить в зал, а также будет полезным в поиске профессионального тренера. Фитнес-инструкторам приложение позволит рекламировать свои услуги, принимать платежи и зарабатывать на 50% больше с каждой тренировки, а владельцам фитнес-залов увеличит трафик людей и продажу карт.

«Главное, мы поможем фитнес-инструкторам зарабатывать больше, так как клубы забирают половину стоимости тренировок в качестве арендной платы за возможность тренировать на площадке клуба. Приложение позволит тренеру анонсировать занятия в парках, получать заказы на тренировки на дому и так далее. Кроме того, им не придется беспокоиться о кассовых чеках, налогах, всю эту отчетность будем вести за них автоматизировано», — добавил Роман Санжаревский.

Приложение прошло испытания в нескольких фитнес-залах Благовещенска: были отработаны основные гипотезы, получена обратная связь от тренеров и посетителей.

«Пользователи привыкли к качественному продукту, поэтому мы не стали анонсировать сырую разработку. SibEDGE продолжит работу над приложением и в дальнейшем возьмет менторство над командой, которую я формирую в Благовещенске», — отметил автор проекта.

Тэги/темы: