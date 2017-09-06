В Томске судебные пристав задержал грабителя

6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

Несколько дней назад в Томске судебный пристав задержал грабителя, пытавшегося забрать телефон у женщины, сообщает пресс-служба регионального УФССП

Судебные приставы обходили адреса на Каштаке. Возле дома по ул.Ф.Мюнниха, 9, они услышали, как женщина за углом многоэтажки зовет на помощь. Судебный пристав по ОУПДС Николай Луханин побежал на помощь. За домом он увидел женщину, из сумки которой вырывал мобильный телефон незнакомец.

«Пристав резко крикнул: «Стоять!». От неожиданности мужчина оцепенел с чужим телефоном в руке. Луханин вызвал к месту происшествия полицию. Через несколько минут приехал наряд, который увез потерпевшую и задержанного в отдел», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что пока ехали полицейские, мужчина не делал никаких попыток к тому, чтобы убежать, понимая, что стоящий перед ним пристав в форме и со спецсредствами просто не даст ему такой возможности

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