Годовалая девочка пострадала при столкновении двух «Тойот» на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 11 сентября, в на трассе Новомихайловка — Итатка столкнулись Toytoa Corolla и Toyota Caldina. В результате ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 9.00 на 25 километре трассы. По предварительным данным, 25-летний водитель «Короллы» выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП травмирована годовалая девочка-пассажир автомобиля Toyota Caldina. Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнем безопасности.

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