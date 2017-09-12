Томичка победила в конкурсе «Мисс Интеграция-2017»

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2017 // Фото: Vk.com/miss.integtation

Анастасия Блинова стала победительницей международного конкурса красоты для девушек, передвигающихся на колясках, «Мисс Интеграция-2017», финал которого прошел в Новосибирске. Девушка, представлявшая Томска и впервые участвующая в подобных конкурсах, стала обладательницей короны и титула «Мисс оригинальность».

«Отправила заявку на конкурс просто ради интереса и забыла. А потом меня пригласили. Отказываться не было смысла, почему бы и не попробовать поучаствовать. Я вообще не представляла, как это будет проходить, какие условия, какие задания, люди какие. В общем, поехала просто из любопытства и развеяться, отдохнуть, главнее было поехать куда-то после диплома. Хотелось отдыха и смены обстановки», — вспоминает Анастасия Блинова.

Всего в конкурсе принимали участие 12 девушек из 8 регионов России, а также из Казахстана и Украины. В течение недели с ними работали педагоги по вокалу, хореографии, актерскому мастерству. Чтобы девушки чувствовали себя уверенней на сцене для них проводили мастер-классы и тренинги. В качестве приза победительнице обещали путевку в Грецию на двухнедельную реабилитацию.

«Нелегко наверное было показывать себя, потому что я не участвоала никогда в подобных конкурсах и не понимала для чего они нужны. А теперь понимаю, ведь многие девушки глядя на нас тоже захотят раскрыться и вылезти из своих панцирей. Тем более это конкурс не просто красавиц а девушек с физическими ограничениями и ограничениями в наших головах. Благодаря конкурсу в голове происходит перезагрузка. Я вот недавно полетала на параплане и теперь я уже знаю, что могу больше чем неделю назад», — рассказала Анастасия Блинова.

Она также добавила, что больше не собирается участвовать в подобных конкурсах представляя таким образом другим девушкам попробовать свои силы.

Целью проведения конкурса «Мисс Интеграция» является создание позитивного образа людей с инвалидностью в обществе, привлечение внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды, социальная интеграция девушек с ограниченными возможностями здоровья.

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