Tele2 отдает телефоны со скидкой

14 сентября 2017 / Томский Обзор

Tele2 объявляет об акции в своем интернет-магазине. До вечера 15 сентября посетители могут приобрести популярные модели операторских смартфонов со скидкой 10%. Для выбора в интернет-магазине доступны четыре популярных брендированных смартфона Tele2 – Midi LTE, Maxi, Maxi LTE, Maxi Plus. Стоимость гаджетов – от 3 591 рубля до 7 011 рублей.

Как уточняют в пресс-службе компании, для получения скидки необходимо оформить заказ на сайте интернет-магазина, выбрать способом получения товара бесплатную курьерскую доставку, ввести промо-код «Tele2sale», дождаться звонка оператора и подтвердить свой заказ.

Бесплатная доставка заказа осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 в течение 7 рабочих дней, не включая день оформления заказа. Заказать бесплатную доставку гаджетов могут жители 130 городов и поселков Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Хакасии и Тывы. Детальный список населенных пунктов доступен на tele2.ru.

«В прошлом году мы запустили в продажу линейку брендированных смартфонов и постоянно расширяем ассортимент. Сейчас мы предлагаем уже шесть моделей доступных по цене смартфонов Tele2. Лидерами продаж остаются гаджеты Tele2 Mini, которые до сих пор – особенно в начале учебного года – покупают как горячие пирожки. Однако основной прирост продаж смартфонов Tele2 по сравнению с прошлым годом – более 60% – обеспечили модели Midi и Midi LTE. Клиентские предпочтения сдвигаются в сторону производительных смартфонов с большими экранами», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Алексей Ядрышников.

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