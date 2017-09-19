В Томске придумывают названия для новых остановок

19 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В мэрии Томска комиссия по топонимике обсудила названия трёх новых остановок в южной части города, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые остановки оборудованы по ул.Елизаровых, Ф. Лыткина и Московскому тракту силами предпринимателей-перевозчиков. Предложение о названии новых автобусных остановок по ул. Ф. Лыткина и Московский тракт поступило от перевозчиков маршрута № 4. По Московскому тракту предложено обозначить остановку как «Почтовое отделение «№ 28», по ул. Ф. Лыткина перед пересечением с проездом Вершинина. – «Студгородок». Трамвайную остановку по ул. Елизаровых напротив ТЦ «Лента» предложено назвать «ул. Елизаровых».

«Новые остановки в Кировском районе были оборудованы по просьбам томичей. При наименовании остановок общественного транспорта мы соблюдаем все принципы топонимики – приближенность к социальным объектам, доступность для запоминания», - отметил председатель комиссии, заммэра по безопасности Евгений Суриков.

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