«Томь» победила в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 20 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 1/16 финал Олимп-Кубка России по футболу, в рамках которого «Томь» встретилась с «Краснодаром», сообщается на сайте томского клуба.

Счет на 24-й минуте игры открыли хозяева поля. Павел Деобальд вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку. Однако спустя шесть минут Павел Мамаев реализовал штрафной, сравняв счет. Окончательный же счет был установлен на 45-й минуте встречи, когда Александр Соболев с третьей попытки сумел отправить мяч в ворота.

В результате матч закончился со счетом 2:1 в пользу томской команды. Следующий матч томская команда проведет 24 сентября в Калининграде, где встретится с местной «Балтикой».

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