Отопление дали в 82% томских многоквартирников

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Отопление получают жители 2846 многоквартирников Томска, что составлять 82% от их общего числа, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра-начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.

В часть домов отопление еще не подано по причине отказа ТСЖ и из-за повреждений на подводящих сетях. Томичи, в чьих домах еще не подано отопление, могут по всем вопросам обратиться в свою управляющую компанию или жилищную организацию.

Также отопление запущено в 290 объектах социальной сферы, среди которых все муниципальные детские сады, 41 учреждение здравоохранения и др.

Напомним, постановлением мэра с 20 сентября в Томске стартовал отопительный сезон. Согласно документу, предприятиям - поставщикам тепловой энергии рекомендовано начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии.



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