Ночью в Томске возможны заморозки

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

В ночью на вторник, 26 сентября, в Томске возможно температуры до -1°С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра

В областном центре прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -1…+1 °С, днем +4…+6 °С. Осадков не ожидается.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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