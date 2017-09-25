Ночью в Томске возможны заморозки
25 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В ночью на вторник, 26 сентября, в Томске возможно температуры до -1°С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра
В областном центре прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -1…+1 °С, днем +4…+6 °С. Осадков не ожидается.
В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.
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