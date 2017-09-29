Депутаты томской облдумы рассмотрели программу развития скорой помощи в регионе

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Кадровое обеспечение, техническое переоснащение, капремонт и маршрутизация пациентов – все эти вопросы должны быть учтены в единой программе развития скорой медицинской помощи на территории Томской области. К такому выводу пришли депутаты областной законодательной думы, рассмотрев вопрос о деятельности «скорой» в рамках комиссии по здравоохранению.

Как сообщается на сайте парламента, сегодня городской скорой помощи не хватает порядка 88 врачей, в районах эта потребность значительно скромнее - 13 медиков. Чтобы снизить остроту проблемы, в 2017 году в Томске на станцию СМП было принято 26 фельдшеров. В результате сегодня в «скорой» работают в основном фельдшерские бригады. В Томске действуют пять подстанций службы. В будущем облздрав планирует создание двух многопрофильных подстанций: в районе площади Транспортной и улиц Беринга, Лазо. При этом городские власти отмечают, что в названных районах может не оказаться свободной земли для строительства.

«Сегодня почти все подстанции располагаются в жилых домах, что, на мой взгляд, неприемлемо. Этот вопрос нуждается в детальном рассмотрении, а судя по тому, что город поднимает проблему с землей, между Томском и областной администрацией проработки данного вопроса нет», - отметил председатель парламентской комиссии по здравоохранению Виктор Воробьев.

По словам замначальника облздрава Ольги Иванниковой, в 2016 году в Томской области бригады "скорой" выезжали более чем на 390 тысяч вызовов, что составляет около 315 вызовов на 1000 населения. Среди взрослых главной причиной вызова «скорой» являются болезни системы кровообращения, в том числе острый коронарный синдром. Маршрутизация пациентов с этой патологией – один из самых проблемных вопросов в работе скорой помощи в регионе, уверен член думской комиссии по здравоохранению, глава регионального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Чиняев. Он привел данные, согласно которым смертность пациентов с ОКС в специализированных медцентрах (НИИ кардиологии и ОКБ) в 10 раз меньше, чем в дежурных стационарах.

Члены комиссии поддержали коллегу и в своем решении рекомендовали облздраву разработать систему обеспечения госпитализации пациентов с диагностированным острым коронарным синдромом только в профильные учреждения. Кроме того депутаты предложили департаменту здравоохранения разработать единую программу развития службы скорой медицинской помощи на территории Томской области.

«Фрагментарно она присутствует и в программе «Земский доктор», и в программе технического переоснащения службы, но для того, чтобы двигаться вперед, чтобы было понимание, куда идти, необходима единая программа. Без этого развития службы не будет», - подчеркнул председатель комиссии по здравоохранению Виктор Воробьев.

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