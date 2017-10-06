Ночью томичей ждет похолодание

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2017 // Фото: PIxabay.com

Ночью в Томске ожидается похолодание до -4°С, переменная облачность, без дождя, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске прогнозируют ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -2…-4°С, днем +1…+3 °С. По области местами возможен снег.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

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