Ночью томичей ждет похолодание
6 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: PIxabay.com
Ночью в Томске ожидается похолодание до -4°С, переменная облачность, без дождя, сообщает пресс-служба мэрии.
В Томске прогнозируют ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -2…-4°С, днем +1…+3 °С. По области местами возможен снег.
В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.
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