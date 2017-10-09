Томичи собрали более тысячи кубометров мусора за три дня (ФОТО)

9 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В минувшие выходные и пятницу томичи собирали мусор, опавшую листву, высаживали деревья во всех районах города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего участники районного субботника собрали более 1000 куб. м мусора. В зеленых зонах - в Лагерном саду, районных парках и скверах, томичи высаживали саженцы шиповника, сирени, спиреи, акации, кедра и других пород. Всего участники субботника высадили почти 2200 саженцев деревьев и кустарников. На газонах и вдоль проезжей части собирали случайный мусор и листву.

Хорошая погода в воскресенье позвонила горожанам покрасить и обновить бордюры, скамейки, элементы детских игровых площадок.

Напомним, по поручению мэра Ивана Кляйна в этом году в разы увеличено количество высаженных саженцев деревьев и кустарников. На улицах и во дворах появились тысячи зеленых насаждений, половина из которых - деревья: липа, яблоня, хвойные породы.

Фото: Алина Колпакова

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