В Томской области подешевели картошка и сахар

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области снизились цены на некоторые основные товары и услуги. Так, в сентябре индекс потребительских цен в Томской области составил 99,8 % по отношению к августу, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные Томскстата.

Потребительские цены на товары снизились на 0,2 %, на услуги — на 0,3 %. При этом продовольственные товары подешевели сильнее — на 0,6 %, а без учета алкогольных напитков — на 0,8 %.

На продовольственном рынке заметно снизились цены на картофель (на 28,7 %) и другие овощи: репчатый лук подешевел на 33 %, свекла — на 26 %, морковь — на 23 %, капуста — на 14,7 %. Дешевле продавались сахар (на 8,6 %) и молоко (на 1 %).

По статистике, в первый осенний месяц в Томской области почти на 10 % дешевле обходились услуги пассажирского транспорта. При этом индекс цен на авиаперелеты составил 76,4 %, на проезд в поездах дальнего следования — 83,3 % к августу. Туристические услуги подешевели на 6,6 %, в сфере внутреннего туризма — на 7,8 %.

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