Началось строительство нового общежития ТГУ

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2017 // Фото: Tsu.ru

Томский госуниверситет начал строительство нового общежития из двух корпусов на улице Аркадия Иванова, 20а, рядом с университетским стадионом.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в здании будут размещены 184 жилые секции различных типов (на одно, два, четыре, шесть и девять мест), в том числе 24 секции для людей с ограниченными возможностями.

В октябре 2017 года на площадке были вбиты первые сваи, это стало началом строительства. Окончание работ намечено на 2020 год. Новое общежитие ТГУ станет седьмым по счету. Здание площадью более 21 тысячи квадратных метров будет состоять из двух корпусов —15-ти и 12-ти этажей. Общежитие будет вмещать 800 студентов.

Внутри будут расположены столовые, тренажерный залы, актовый зал со сценой и помещения для самостоятельных занятий. У здания также появятся стояночные места, будет выполнено благоустройство и озеленение территории.

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