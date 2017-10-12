В центре Томска устанавливают 50-метровый флагшток для Знамени Победы

12 октября 2017 / Томский Обзор

В Томске в губернаторском квартале устанавливают 50-флагшток для копии Знамени Победы. Работы ведутся в рамках проекта «Знамя Победы 2015 – 2020». Эта культурно-патриотическая программа посвящена 75-летию Великой Победы и включает в себя возведение флагштоков «Знамя Победы».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в первую очередь флагштоки «Знамя Победы» устанавливались в российских городах-героях — Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Туле, Смоленске, Мурманске, Волгограде, Керчи, Севастополе, затем — в 45 городах воинской славы, городах трудовой доблести и славы. Теперь эту патриотическую инициативу продолжают столицы республик, краев и областей.

Работы по установке 50-метрового флагштока по заказу ОГУ «Облстройзаказчик» ведет подрядная организация ООО «Электромонтаж». Ее специалисты не только установят конструкцию, вес которой больше десяти тонн, но и обеспечат освещение квартала. Кроме копии Знамени Победы, на стойке (поочередно) могут крепиться флаг Российской Федерации или флаг Томской области.

«Сама десятитонная конструкция будет доставлена на площадку 24-25 октября, установка завершится ко Дню народного единства — 4 ноября», — уточнил директор ООО «Электромонтаж» Александр Дель.

К этому же времени в Губернаторском квартале завершится облицовка и капитальный ремонт вековых столбов, установленных к 400-летию Томска.

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