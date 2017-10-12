Томские пенсионерки пожаловались Бастрыкину на свое задержание после обращения к президенту

12 октября 2017 / Томский Обзор

Главу Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина по пути на работу встретили жительницы Томской области, которые пожаловались, что летом после жалобы президенту РФ на коррупцию они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"При подъезде к зданию Следственного комитета Александра Бастрыкина встретила группа пенсионерок из Томской области. Женщины попросили их принять, несмотря на то, что записаны на прием они не были", - сказала Светлана Петренко.

По ее словам, председатель СК принял и выслушал женщин, "которые жаловались на то, что были задержаны летом текущего года после публичного обращения к главе государства с просьбой разобраться с коррупцией в правоохранительных органах их региона".

"Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать доводы обратившихся относительно коррупции и принять все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством", - сказала Светлана Петренко.

Помимо этого, отметила она, глава СК принял записавшихся к нему на личный прием более 30 человек из Москвы, Московской, Кемеровской, Ленинградской, Белгородской, Тамбовской областей, Башкирии.

Все поручения подчиненным сотрудникам председатель Следственного комитета взял на личный контроль, добавила представитель ведомства.

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