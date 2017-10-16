Томская область показала третий результат в мониторинге качества приема в российские вузы

16 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2017 году в вузы Томской области, составил 73,9 балла (на платные места - 62,1 балла). По этому показателю область занимает третье место среди всех регионов России (после московского региона и Санкт-Петербурга). Такие данные приводятся в мониторинге качества приема в российские вузы в 2017 году, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Результаты мониторинга качества приема в российские вузы в 2017 году представили в Москве в понедельник: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец; руководитель ассоциации «Глобальные университеты», ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов; ректора ряда российских вузов, представители Минобрнауки РФ и компании Яндекс.

Как отмечают авторы исследования, если говорить об общей картине по России, то средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы (как на бюджетные, так и на платные места) вырос по сравнению с 2016 годом. По бюджетному приему средний балл поднялся на 0,9 пунктов (с 67,1 до 68 баллов), по платному приему – на 0,6 пунктов (с 60,8 до 61,4 баллов). Такое изменение объясняется более высокими баллами, полученными школьниками на Едином государственном экзамене в 2017 году.

Также по всем вузам страны заметна тенденция набора более подготовленных и талантливых студентов: выросло число вузов, принимающих абитуриентов-«отличников» с баллами выше 70, в то время как число вузов, набравших на первый курс «троечников» с баллами ниже 56, сократилось.

В топ-5 вузов-лидеров по качеству бюджетного приема с баллами выше 90 в 2017 году вошли МГИМО (95,6), МФТИ (94,1), НИУ ВШЭ в Москве (93,9), СПбГУ (90,7) и Университет ИТМО (90,3).

Из Томской области в мониторинг попали 6 вузов. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема из вузов области продемонстрировал Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Средний балл ЕГЭ ребят поступивших на бюджет в ТПУ в этом году составил 76,9 балла. Совсем немного ему уступил Национальный исследовательский Томский государственный университет (76,1 балла). А вот по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, поступивших на платные места, эти вузы поменялись местами: ТГУ – 69,8 балла, ТПУ – 66,5 балла.

Исследование «Качество приема в российские вузы» ведется с 2009 года и охватывает более 400 вузов, конкурс в которые происходит на основе сопоставимых параметров (ЕГЭ и победы в олимпиадах школьников). В нем не участвуют творческие вузы и вузы силовых ведомств. В 2017 году мониторинг был расширен за счет филиалов вузов, имеющих более 100 бюджетных мест. Первичные данные собираются по материалам о ходе приемной кампании, размещенным на сайтах вузов в открытом доступе.

Проект был начат в 2009 г. НИУ ВШЭ в партнерстве с «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня», был поддержан Общественной палатой РФ и Министерством образования и науки РФ. В 2017 г. партнеры проекта - Министерство образования и науки РФ и компания Яндекс.

С полными таблицами мониторинга можно ознакомиться здесь.

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