Неизвестный сбил ребенка и скрылся с места происшествия

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 16 октября, в Томске под колеса неустановленного автомобиля попал 8-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на ул.Алтайской, 35 около 11.15. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Отмечается, что ребенок находился на улице без сопровождения взрослых. Пострадавший через некоторое время самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются, а его очевидцев просят позвонить в отдел ГИБДД по телефону 794-636 либо по телефону дежурной части: 66-44-22 или 66-44-24.

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