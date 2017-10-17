В Томской области мужчина украл деньги из медучреждения, пока администратор отвлеклась (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области полицейские задержали 41-летнего уроженца Алтайского края, подозреваемого в краже из лечебно-диагностического центра в Колпашевском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, днем мужчина зашел в центр, выбрал момент, когда администратор отвлеклась, и украл деньги. Ущерб, причиненный его действиями оценивается в 100 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь ранее не судимому мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

Видео: 70.мвд.рф

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