«Яндекс» и Томская область договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Вчера, 17 октября, на международном форуме «Открытые инновации» в московском технопарке «Сколково» губернатор Томской области Сергей Жвачкин и вице-президент по корпоративным отношениям компании «Яндекс» Марина Янина подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, стороны договорились о совместном развитии информационно-коммуникационных технологий, популяризации российских интернет-сервисов, реализации образовательных проектов в сфере компьютерной грамотности и развития интернет-технологий.

Томский губернатор отметил на подписании меморандума, что сотрудничество с «Яндексом» откроет новые возможности для инновационного бизнеса в нашем регионе.

«Томскую область отличают сильные позиции в интеллектуальном машиностроении, автоматизации производств, радиоэлектронике и других прорывных отраслях. Вместе с томскими университетами мы активно развиваем информационные технологии для реального сектора экономики, социальной сферы, комфортной городской среды. Вместе с «Яндексом» эти проекты будут быстрее и эффективнее», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Международный форум «Открытые инновации» проходит в шестой раз под эгидой правительства России. Соорганизаторы форума в 2017 году — Министерство экономического развития России, правительство Москвы, компания «Роснано», «Российская венчурная компания», Фонд содействия инновациям, инновационный центр «Сколково» и госкорпорация «Внешэкономбанк».

Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

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