В Томске прошел семинар по развитию рыбохозяйственной отрасли региона (ФОТО)

24 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Перспективы развития пресноводной аквакультуры в Томской области и продвижения продукции местных производителей обсудили на прошедшем в пятницу семинаре «Современное состояние и пути развития пресноводной аквакультуры Сибири», сообщают организаторы.

По словам начальника Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктора Сиротина, за последние пять лет рост объема переработки рыбо- и морепродуктов вырос почти в 2,5 раза и составляет порядка 3 тысяч тонн. Такой же рост наблюдается и в части объема вылова водных биоресурсов.

«Наиболее перспективным направлением развития рыбного хозяйства Томской области является товарное рыбоводство»,— говорит Сиротин.

За прошедшие пять лет объем выращенной товарной рыбы вырос в 7,5 раз – до 70 тонн в 2016 году. Свидетельствует об активном развитии данного направления и другой показатель – рост численности рыбоводных хозяйств с двух единиц в 2012 году до 24 единиц в 2017 году.

Эффективность государственной поддержки рыбной отрасли. В рамках деятельности Кластера возобновляемых природных ресурсов для организаций-участников кластера проводятся мероприятия по разработке торговых знаков и фирменных этикеток, участию в выставках, обучающие семинары, оказание услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов, в том числе с привлечением федерального финансирования.

Также глава регионального департамента обозначил перспективные направления развития рыбной отрасли, в числе которых развитие рыболовного и охотничьего туризма, строительство соответствующей инфраструктуры, реконструкция и модернизация существующих рыбоперерабатывающих предприятий и строительство новых, повышение глубины переработки, открытие новых рецептур, достижение конкурентоспособности брендов томских предприятий.

Профессор факультета рыбоводства и охраны вод Южночешского университета Ян Коуржил представил краткий обзор состояния аквакультуры в Чехии. Основным направлением товарного рыбоводства Чешской республики является прудовая аквакультура. При этом все пруды и производственные фермы приватизированы. Средний годовой уровень производства, по словам Коуржила, составляет порядка 21 тыс. тонн.

По его словам, на сегодняшний день продукция товарной рыбы в стране распределяется следующим образом. Около 47% всей выращенной рыбы покупается в живом виде. Доля обработанной рыбы составляет не более 10%. И 43% продукции аквакультуры экспортируется – в основном, в Германию, Словакию, Польшу, Австрию, Венгрию и Бельгию.

Эксперт в области технологий УЗВ, директор МУП «Обьрыбпром» Василий Сысуев рассказал о нескольких перспективных направлениях развития аквакультуры в нашем регионе. Для первого варианта – УЗВ с минимальными сроками окупаемости – характерно наличие собственной рыбопереработки и кормоцеха. А к числу быстрорастущих видов рыб для такой технологии относятся клариевый сом и тилапия. Сочетание садково-прудового метода с заводским, по словам Сысуева, позволяет выращивать молодь в бассейнах, а товарную рыбу – в садках или прудах. Использование такой технологии возможно для традиционных видов выращивания. Следующий вариант – воспроизводственный комплекс – используют большинство действующих рыбоводных хозяйств. Такие комплексы включают в себя инкубатор, личиночно-мальковый цех, пастбища. По словам Сысуева, воспроизводственные комплексы позволяют выращивать молодь для целей воспроизводства и компенсационных мероприятий, регулировать условия содержания в бассейнах. И последний сценарий, который был выбран для реализации проекта по строительству Аквабиоцентра в Томской области, – полносистемное хозяйство. Оно включает в себя рыбоводный завод, озерный (пастбищный) фонд, а также возможность заготовки рыбы на реке. Такое хозяйство позволяет выращивать молодь для целей воспроизводства и компенсационных мероприятий, выращивать товарную рыбу ценных видов.

Директор иркутского агентства по продвижению в социальных сетях «MediaLab» Александр Откидач рассказал участникам семинара о современных инструментах продвижения продукции в сети Интернет. По его словам, сегодня около 10% российского оборота продукции в сетях осуществляется через Интернет-торговлю. Что касается ситуации в Томской области, то как отметил эксперт, поисковые системы сегодня выдают не менее 300 ежемесячных запросов на покупку рыбной продукции в Томске. Для продвижения собственной продукции рыбоперерабатывающие предприятия могут использовать несколько инструментов, не требующих высоких затрат, но показывающих высокую эффективность. К ним относятся одностраничные сайты (или landing page), маркетинг в области СМИ, взаимодействие с «лидерами мнений», использование местных сайтов.

Обучающий семинар прошел в рамках деятельности Кластера возобновляемых природных ресурсов томской области. В работе семинара приняли участие представители рыбоводных и рыбоперерабатывающих предприятий Томской области, университетов и научных организаций.

Фото: предоставлено организаторами.

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