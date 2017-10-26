Из-за испытаний на Коммунальном мосту Томска ограничат движение

26 октября 2017 / Томский Обзор

В ночью на субботу, 28 октября, в Томске с 24.00 до 2.00 будет ограничено движение транспорта по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время ограничения специалисты ТГАСУ проведут испытания моста и оценят его пропускную способность.

«В указанный период времени мост будет заполнен 8 грузовыми автомобилями, вес каждого из них – 20 тонн. Это позволит оценить и грузоподъемность пролетных строений объекта. Работы вызваны появлением большого количества дефектов», - пояснил завкафедрой мостов и сооружений на дорогах ТГАСУ Павел Елугачев.

Ограничение движения не коснется работы машин скорой помощи и других экстренных служб.

Основной целью предпроектного обследования является определение ремонтопригодности элементов мостового сооружения и сбора необходимой информации для разработки проектной документации, принятия правильной стратегии по модернизации моста — ремонт, капитальный ремонт или реконструкция.

Ранее в рамках договора с мэрией сотрудники ТГАСУ провели исследование проезжей части Коммунального моста с привлечением специализированного оборудования, выполняющего работы путем сканирования поверхности лазером.

Тэги/темы: