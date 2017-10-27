Возле главных новогодних ёлок Томска обустроят ледовые городки

27 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Ледовые городки появятся возле главных городских ёлок. Всего планируется обустроить 9 территорий, включая главную площадь города – Новособорную, сообщает пресс-служба мэрии.

В Кировском районе ледовый городок появится в сквере ССО (Красноармейская, 122), в Ленинском – на ул. Интернационалистов, 12, в Октябрьском районе на территории парка отдыха «Белое озеро». Также новогодняя ёль будет установлена на Набережной реки Ушайки.

«Один из самых больших ледовых городков развернется на Новособорной площади города – Новособорной. Там, помимо нарядной ели, будут установлены ледовые фигуры, детская зона, точки горячего питания и многое другое для активного отдыха горожан», – отметил мэр Томска.

Районные общественные пространства также будут празднично оформлены. Администрациями районов совместно с управляющими компаниями и ТСЖ запланировано праздничное оформление 49-ти объектов и обустройство 4-х районных ледовых городков: в Буфф саду, парке отдыха «Городской сад», пр. Ленина, 217 (ТРК «Мегаполис») и ул. Б. Куна, 20 (ДНТ «Авангард»).

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