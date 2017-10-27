Пенсионер на иномарке сбил двух девочек в Северске

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 26 октября, в Северске под колеса иномарки попали две 13-летние девочки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 14.55 на ул.Калинина, напротив дома №96. По предварительным данным, пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбила Toyota Corolla с 74-летним водителем.

В результате ДТП девочки с телесными повреждениями доставлены в медучреждение. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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