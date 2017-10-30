Сегодня томские коммунальщики будут активно разметать снег

30 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Сегодня, 30 октбяря, томское «Спецавтохозяйство» усилит работу по разметанию снега на дорога. Соответствующее поручение дал мэр Томска Иван Кляйн, передает пресс-служба обладминистрации.

Глава города в ходе селекторного совещания дал оценку действиям коммунальных служб в условиях ночного снегопада.

«По оценке сотрудников ГИБДД, состояние улично-дорожной сети в Томске на утро понедельника не вызывает нареканий, благодаря организованному круглосуточному дежурству техники удалось до часа пик размести снег и отсыпать полотно инертным материалом, тем самым снизив вероятность дорожно-транспортных происшествий», - отметил Иван Кляйн.

В свою очередь представитель «Спецавтохозяйства» сообщил, что в механизированной уборке улиц было задействовано 11 пескоразбрасывателей и 14 плужнощеточных машин. На городской полигон вывезено 12 тонн снега, на отсыпку дорог и тротуаров израсходовано 678 тонн песко-соляной смеси. Сегодня работу по разметанию улиц продолжат 26 единиц техники.

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