Пьяный стрежевчанин до смерти забил брата инвалида

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Жителя Стрежевого задержали по обвинению в избиении своего брата, скончавшегося от побоев, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Инцидент произошел вечером 13 октября. 49-летний подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил своего родного брата-инвалида, находившегося в беспомощном состоянии. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через сутки.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержанному предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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