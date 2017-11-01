Участников томского «Города IT» ждет IT-квартирник

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Секция управление проектами в сфере информационных технологий будет работать на на VIII ежегодной конференции с международным участием «Город IT» 11 ноября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участники секции вместе с экспертами разберут успешные кейсы, научатся применять основные инструменты в работе, а также обсудят новейшие методики, подходы и тенденции в управлении проектами в IT. Секция ориентирована на IT-специалистов, менеджеров, инженеров и управленцев.

«Мы хотим осветить лучшие практики и передовые тенденции в управлении проектами, показать релевантный опыт IT-организаций. Без проектного управления в IT в целом невозможно работать, если речь идет о работе на базе задач, решать которые нужно при ограниченных ресурсах. У нас выступят четыре эксперта и после докладов проведем IT-квартирник», — рассказал организатор секции, руководитель проектного офиса SibEDGE Евгений Колпашников.

Темой IT-квартирника, который пройдет в формате битвы, станут системы управления проектами.

«Каждый участник представит программный продукт, также будет независимый эксперт, который хорошо все эти системы знает. Вместе мы будем отрабатывать кейсы, как в той или иной системе можно решить задачу. Цель участника — показать, почему именно его трекер с задачей справляется лучше всего», — объяснил Евгений Колпашников.

Для участия в секции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конференции «Город IT».

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

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